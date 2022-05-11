Botafogo abre venda de ingressos contra Fortaleza para o público geral

O Botafogo liberou os ingressos para a partida contra o Fortaleza ao público geral. O jogo será às 18h deste domingo no Estádio Nilton Santos e é válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.+ Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências
Antes limitado aos sócios-torcedores, o Alvinegro tinha anunciado que mais de 5 mil ingressos haviam sido garantidos. Agora, todos os torcedores podem garantir as entradas para a partida.
Há grande expectativa por parte da diretoria por mais um dia agitado no Estádio Nilton Santos. O Botafogo é o segundo clube com a maior média de público no Campeonato Brasileiro - são mais de 35 mil pessoas por partida até aqui na competição.
A venda nos postos físicos começa nesta quinta-feira. Até então, os torcedores podem garantir as entradas apenas pelo site da "Voucher Seguro", parceira do Botafogo.PREÇOS
SETOR LESTE INFERIOR: (inteira - R$60 | meia - R$30)
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$10Plano Preto – R$20Plano Branco – R$30
SETOR LESTE SUPERIOR: (inteira: R$30 | meia: R$15)
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$5Plano Preto – R$10Plano Branco – R$15
SETOR OESTE INFERIOR: (inteira: R$80 | meia: R$40)
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ – Check in GrátisPlano Alvinegro – R$7Plano Preto – R$15Plano Branco – R$20
SETOR NORTE - INICIALMENTE BLOQUEADO
Inteira - R$30Meia - R$15
Plano Glorioso – Check in GrátisPlanos Cria e Cria+ - Check in GrátisPlano Alvinegro – R$5Plano Preto – R$10Plano Branco – R$15Plano BNC (Legado) – R$15
TRIBUNA DE HONRA
Inteira - R$320Meia - R$200Sócios-torcedores de todos os planos pagam o valor de meia-entrada
SETOR SUL - VISITANTE
Inteira - R$30Meia - R$15