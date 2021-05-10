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Botafogo abre chamada de concorrência em busca de parceiros para os esportes olímpicos

Clube de General Severiano anunciou que terá um RFP e estará recebendo possíveis interessados em operar e investir nos esportes olímpicos de forma cooperada...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 13:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 13:13
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sem condições financeiras para manter grande parte dos esportes olímpicos, o Botafogo busca parceiros para manter as modalidades autossustentáveis. Nesta segunda-feira, o clube divulgou que abriu uma chamada de concorrência (RFP) para possíveis interessados em investir e gerir em conjunto a operação do Alvinegro nos esportes olímpicos.
+ Após cortes, Botafogo encerra atividades da categoria sub-18 do futebol feminino
A RFP (Request for Proposal, em inglês) consiste em mostrar para o mercado que o clube está aberto e disponível a receber propostas em determinado segmento. No caso, o Botafogo divulgou que busca parceiros e aguarda possíveis contatos para voleibol, natação, basquete, natação, pólo aquático, atletismo, futsal, futebol 7 e futmesa.
- O Botafogo tem muito orgulho da sua tradição nos esportes olímpicos. Por essa razão, abrimos essa concorrência em busca de sólidos projetos que possibilitem a criação de equipes competitivas e, ao mesmo tempo, projetem a marca do Clube e se encaixem na nossa visão de futuro e de negócios - afirmou Durcesio Mello, presidente, ao site oficial do Botafogo.- Essa é a oportunidade de empreendedores e apoiadores dos esportes usufruírem da reputação centenária do Botafogo para obterem recompensas muito além do retorno financeiro. É uma chance única de impactar social e culturalmente a vida de muita gente, de formar cidadãos e de fazer história no esporte - completou Jorge Braga, CEO do Alvinegro.
+ Novamente decisivo, Pedro Castro foge do protagonismo e exalta Botafogo: 'Todos correram juntos'
Na concorrência, serão avaliados, em linhas gerais, os aspectos financeiros (a capacidade de investimento do projeto), esportivo (garantia de competitividade), social (impacto para a sociedade na formação de atletas sob os melhores valores), marketing (representatividade na exposição da marca) e o prazo (período de estabilidade do projeto).
O Botafogo mira projetos de equipes profissionais e de base nas categorias masculinas e femininas. O clube divulgou que também estão abertas propostas para o desenvolvimento de escolinhas, inclusive em modelo de franquias. São aceitas parcerias com diversos tipos de patrocinadores, agências, entes públicos/Governo ou mesmo ONGs.

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