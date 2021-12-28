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Botafogo abre chamada de concorrência em busca de empresa para comercialização de ingressos

Clube coloca "avanço em melhorias no atendimento ao torcedor alvinegro" como prioridade e abre concorrência para empresas enviarem propostas até o dia 6...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 15:34
O Botafogo pode ter mudanças no que diz respeito ao serviço de venda de ingressos e atendimento ao torcedor em dia de jogos na temporada 2022. O clube anunciou que abriu uma chamada de concorrência (RFP) para empresas interessadas nesse ramo enviarem propostas até o dia 6 de janeiro.+ Primeiro contato! John Textor elogia torcida do Botafogo: 'Inacreditável'
O clube afirma que o "avanço em melhorias no atendimento ao torcedor alvinegro" é a prioridade no processo. A empresa escolhida vai cuidar da comercialização de ingressos, controle de acessos e fornecimento de staff em dia de jogos no Estádio Nilton Santos.
Atualmente, a "Voucher Seguro" é a empresa responsável por fazer esse serviço. Isso não quer dizer que o Botafogo mudará de empresa - basta que a atual companhia também envie uma proposta nesse RFP.
O clube quer ver novas possibilidades e escolher o caminho que considere como ideal para o torcedor. O contrato seria válido por dois anos.
Crédito: NiltonSantoséoestádiodoBotafogo(Foto:Divulgação

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