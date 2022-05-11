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futebol

Bota casaco, tira casaco: CBF informa que Botafogo x Fortaleza voltou para 18h

Após nova avaliação da Polícia Militar, partida do Brasileirão retorna ao horário original...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 21:34

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2022 às 21:34
Agora vai? A CBF informou que a partida Botafogo x Fortaleza, que será realizada no próximo domingo no Estádio Nilton Santos, voltou para às 18h. Antes, no começo desta terça-feira, a entidade havia informado o jogo seria realizado às 16h.+ Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências
A decisão é baseada na nova estrategia da Polícia Militar do Rio de Janeiro e tem a ver também com o jogo Vasco x Bahia, que acontece também no domingo, em São Januário. O duelo havia sido passado para segunda-feira, mas agora retornou para o dia e horário originais.
Os órgãos de segurança do Rio de Janeiro não queriam que os dois jogos acontecessem no mesmo dia por questões de segurança e proximidade entre os estádios. A questão é que, por conta do calendário do Fortaleza, o jogo do Botafogo só pode ser realizado no domingo.
Os ingressos para o jogo, inclusive, já estão à venda. O Botafogo informou que mais de 5 mil entradas já foram garantidas.
Crédito: TimedoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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