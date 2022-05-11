Bota casaco, tira casaco: CBF informa que Botafogo x Fortaleza voltou para 18h

Agora vai? A CBF informou que a partida Botafogo x Fortaleza, que será realizada no próximo domingo no Estádio Nilton Santos, voltou para às 18h. Antes, no começo desta terça-feira, a entidade havia informado o jogo seria realizado às 16h.+ Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências

A decisão é baseada na nova estrategia da Polícia Militar do Rio de Janeiro e tem a ver também com o jogo Vasco x Bahia, que acontece também no domingo, em São Januário. O duelo havia sido passado para segunda-feira, mas agora retornou para o dia e horário originais.

Os órgãos de segurança do Rio de Janeiro não queriam que os dois jogos acontecessem no mesmo dia por questões de segurança e proximidade entre os estádios. A questão é que, por conta do calendário do Fortaleza, o jogo do Botafogo só pode ser realizado no domingo.

Os ingressos para o jogo, inclusive, já estão à venda. O Botafogo informou que mais de 5 mil entradas já foram garantidas.