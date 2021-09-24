Borussia Monchengladbach x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

O Dortmund viaja para encarar o Borussia Monchengladbach neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela 5ª rodada da Bundesliga. O clube de Marco Rose vive uma boa fase após quatro vitórias seguidas, incluindo Champions League, enquanto o adversário tem a terceira pior campanha do Campeonato Alemão.Reencontrando o antigo time
- Espero uma equipe do Gladbach que tenha qualidade e que possa vencer qualquer equipe em um bom dia. Eu conheço os jogadores e eles farão de tudo para vencer este jogo em seu estádio - disse o técnico Marco Rose, do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
Confiança em Haaland
Na última temporada, o Dortmund ganhou o duelo no Signal Iduna Park, mas foi derrotado no Borussia-Park. No entanto, Haaland anotou quatro gols somando os dois confrontos. Na atual temporada, o norueguês já está com sete tentos na Bundesliga e é a grande esperança de gols dos aurinegros.
FICHA TÉCNICA:Borussia Monchengladbach x Dortmund
Data e horário: 25/9/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Borussia-Park, em Monchengladbach (ALE)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Técnico: Adi Hütter)Sommer; Scally, Ginter, Elvedi e Bensebaini; Neuhaus e Zakaria; Hermann, Stindl e Embolo; Plea
Desfalques: Marcus Thuram, Stefan Lainer e Mamadou Doucoure (machucados)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel e Dahoud; Reus, Haaland e Malen
Desfalques: Soumaila Coulibaly, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou, Emre Can, Giovanni Reyna, Julian Brandt e Steffen Tigges (machucados)