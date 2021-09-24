Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Borussia Monchengladbach x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga
futebol

Borussia Monchengladbach x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Equipe de Haaland busca se manter na briga pela liderança do Campeonato Alemão com o Bayern de Munique, enquanto rival busca se recuperar na tabela de classificação...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 10:45
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Dortmund viaja para encarar o Borussia Monchengladbach neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela 5ª rodada da Bundesliga. O clube de Marco Rose vive uma boa fase após quatro vitórias seguidas, incluindo Champions League, enquanto o adversário tem a terceira pior campanha do Campeonato Alemão.Reencontrando o antigo time
- Espero uma equipe do Gladbach que tenha qualidade e que possa vencer qualquer equipe em um bom dia. Eu conheço os jogadores e eles farão de tudo para vencer este jogo em seu estádio - disse o técnico Marco Rose, do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
Confiança em Haaland
Na última temporada, o Dortmund ganhou o duelo no Signal Iduna Park, mas foi derrotado no Borussia-Park. No entanto, Haaland anotou quatro gols somando os dois confrontos. Na atual temporada, o norueguês já está com sete tentos na Bundesliga e é a grande esperança de gols dos aurinegros.
FICHA TÉCNICA:Borussia Monchengladbach x Dortmund
Data e horário: 25/9/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Borussia-Park, em Monchengladbach (ALE)Onde assistir: Band
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Técnico: Adi Hütter)Sommer; Scally, Ginter, Elvedi e Bensebaini; Neuhaus e Zakaria; Hermann, Stindl e Embolo; Plea
Desfalques: Marcus Thuram, Stefan Lainer e Mamadou Doucoure (machucados)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Witsel e Dahoud; Reus, Haaland e Malen
Desfalques: Soumaila Coulibaly, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou, Emre Can, Giovanni Reyna, Julian Brandt e Steffen Tigges (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados