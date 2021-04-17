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futebol

Borussia Dortmund x Werder Bremen: onde assistir e prováveis escalações

Reta final do Campeonato Alemão promete grandes emoções e equipes lutam por objetivos diferentes. Dortmund busca vaga na Champions enquanto Bremen quer se afastar do Z-3...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 15:05
Crédito: PATRIK STOLLARZ / POOL / AFP
Depois de ser eliminado da Champions League, o Borussia Dormtind volta suas atenções para o Campeonato Alemão. Buscando uma vaga na próxima edição do torneio continental, a equipe aurinegra enfrenta o Werder Bremen neste domingo, às 10h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park.
+ Veja a tabela da BundesligaAntes da partida, o técnico Edin Terzic afirmou que não espera um jogo fácil neste domingo.
- O Werder tem nos incomodado muito nos últimos anos, não importa qual seja a situação deles. Encontramos uma boa equipe que varia muito. O foco ainda está no nosso jogo, temos que confiar nos nossos processos.
Do outro lado, o treinador Florian Kohfeldt disse que o Borussia Dortmund terá que atuar em alto nível em busca de uma vaga na Champions.
- Espero do Dortmund que eles atinjam o seu limite de desempenho. Ainda querem somar pontos e têm de vencer. A eliminação da Champions League não é importante para o domingo.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporadaFICHA TÉCNICA
Borussia Dortmund x Werder BremenCampeonato Alemão - 29ª rodada​Data e horário: 18/04/2021, às 10h30 (de Brasília)​Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: One Football
PROVÁVEIS TIMES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)Hitz; Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro; Can, Bellingham e Dahoud; Reyna, Reus e Haaland.
Desfalques: Moukoko, Schmelzer, Zagadou, Witsel e Sancho (lesionados).
WERDER BREMEN (Técnico: Florian Kohfeldt)Pavlenka; Veljkovic, Gross e Friedl; Gebre Selassie, Möhwald, Agu, Eggestein e Schmid; Sargent e Rashica.
Desfalques: Toprak e Woltemade (lesionados).

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