Borussia Dortmund x Union Berlin: onde assistir e prováveis escalações

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Nesta quarta-feira, Borussia Dortmund e Union Berlin se enfrentam no Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund, pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto terá início às 15:30h (de Brasília), e é disputado por duas equipes que querem espaço nas competições continentais.

Veja a tabela do AlemãoNa quinta colocação do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund precisa somar vitórias na reta final para alcançar a zona de classificação para a Champions League. Atualmente, quatro pontos os separam do Wolfsburg, quarto colocado.

- Isso é sinal de boa mentalidade. No entanto, obviamente não queremos que isso aconteça. Precisamos estar em guarda desde o início. Mas sempre somos fortes o suficiente para voltar - disse Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund.

O Union Berlin, por sua vez, faz uma temporada muito boa, e ainda sonha com a classificação para a Europa League. Dessa forma, a vitória contra o Borussia Dortmund, um adversário direito em tal briga, é vista como extremamente necessária.

- Eles (Union Berlin) estão tendo uma temporada fantástica. Com Urs Fischer, eles têm um treinador que tira o máximo de sua equipe. Eles são muito difíceis de vencer. Não só nós, mas também outros clubes da Bundesliga, vivemos isso. Vai ser uma batalha dura - falou o treinador do BVB.FICHA TÉCNICABORUSSIA DORTMUND X UNION BERLIN - Campeonato Alemão: 30ª rodada

Data e horário: 21/04/2021, às 15:30h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: One Football

BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Edin Terzic)Hitz; Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro; Dahoud, Delaney e Bellingham; Hazard, Reus e Haaland.

Desfalques: Moukoko, Schmelzer, Witsel, Zagadou e Sancho (lesionados).

UNION BERLIN (Treinador: Urs Fischer)Luthe; Friedrich, Knoche e Schlotterbeck; Andrich, Trimmel, Promel, Endo e Lenz; Musa e Kruse.