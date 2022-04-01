Borussia Dortmund x RB Leipzig: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Neste sábado, o Borussia Dortmund recebe o RB Leipzig pela 28ª rodada da Bundesliga. O duelo é importante para a classificação na ponta da tabela e também é o último dos Touros antes da quartas de final da Liga Europa, contra o Atalanta. O confronto, no Signal Iduna Park, está marcado para às 13h30.HAALANDDúvida para o duelo, o craque do Borussia Dortmund, Erling Haaland, voltou de lesão há três jogos mas ainda não marcou. Neste período com Haaland, foram duas vitórias e um empate. Esta pode ser mais uma chance para o norueguês voltar a marcar na Bundesliga.
TABELAO Borussia Dortmund ocupa a vice-liderança com 57 pontos, seis atrás do Bayern de Munique. Sendo assim, a equipe precisa de uma vitória para tentar encurtar a distância para o líder. Enquanto o RB Leipzig está na quarta posição e busca um triunfo para seguir no grupo que dá a classificação à Champions League.FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x RB Leipzig
Data e horário: 02/02/2022, às 13h30.Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Can, Akanji, Hummels e Guerreiro; Dahoud, Witsel e Bellingham; Wolf, Malen e Reus.
RB LEIPZIG (Técnico: Domenico Tedesco)Gulacsi; Simakan, Orban e Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl e Angelino; Olmo, Silva e Nkunku.