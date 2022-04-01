Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Borussia Dortmund x RB Leipzig: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga
futebol

Borussia Dortmund x RB Leipzig: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

O Dortmund busca uma vitória para se aproximar o líder Bayern de Munique, enquanto o Leipzig espera um triunfo fora de casa para seguir no G4 da tabela
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 15:14

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 15:14

Neste sábado, o Borussia Dortmund recebe o RB Leipzig pela 28ª rodada da Bundesliga. O duelo é importante para a classificação na ponta da tabela e também é o último dos Touros antes da quartas de final da Liga Europa, contra o Atalanta. O confronto, no Signal Iduna Park, está marcado para às 13h30.HAALANDDúvida para o duelo, o craque do Borussia Dortmund, Erling Haaland, voltou de lesão há três jogos mas ainda não marcou. Neste período com Haaland, foram duas vitórias e um empate. Esta pode ser mais uma chance para o norueguês voltar a marcar na Bundesliga.
> Veja a tabela da Bundesliga
TABELAO Borussia Dortmund ocupa a vice-liderança com 57 pontos, seis atrás do Bayern de Munique. Sendo assim, a equipe precisa de uma vitória para tentar encurtar a distância para o líder. Enquanto o RB Leipzig está na quarta posição e busca um triunfo para seguir no grupo que dá a classificação à Champions League.FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x RB Leipzig
Data e horário: 02/02/2022, às 13h30.Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Can, Akanji, Hummels e Guerreiro; Dahoud, Witsel e Bellingham; Wolf, Malen e Reus.
RB LEIPZIG (Técnico: Domenico Tedesco)Gulacsi; Simakan, Orban e Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl e Angelino; Olmo, Silva e Nkunku.
Crédito: (Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados