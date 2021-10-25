Borussia Dortmund x Ingolstadt: onde assistir, horário e escalações do confronto da Copa da Alemanha

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O Borussia Dortmund recebe, nesta terça-feira, o Ingolstadt em confronto válido pela segunda fase da Copa da Alemanha, às 15h (de Brasília). Na primeira fase, o BVB classificou-se contra o Wehen Wiesbaden, enquanto os visitantes passaram pelo Erzgebirge Aue.Nos últimos confrontos, o Borussia Dortmund mistura resultados bons e ruins, e não consegue emplacar uma sequência positiva. A equipe mandante do confronto desta terça-feira venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 0 na primeira fase da Copa da Alemanha.

O Ingolstadt vive um momento ruim em sua temporada, vencendo apenas duas das últimas dez partidas disputadas, sendo seis derrotas. Ainda assim, a equipe conseguiu vencer o Erzgebirge Aue na primeira fase desta edição da DFB Pokal.

- É um jogo competitivo contra uma equipe da segunda divisão em que queremos absolutamente passar por uma rodada. O adversário não tem nada a perder, mas tentará fugir da batalha diária do rebaixamento para poder vencer o Borussia Dortmund nesse dia - disse Marco Rose, treinador do BVB.FICHA TÉCNICABORUSSIA DORTMUND x INGOLSTADT - Copa da Alemanha

Data e horário: 26/10/2021, às 15h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: FOX Sports

BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Marco Rose)Hitz; Akanji, Pongracic e Hummels; Wolf, Can, Bellingham, Hazard, Brandt e Reus; Malen.