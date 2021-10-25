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Borussia Dortmund x Ingolstadt: onde assistir, horário e escalações do confronto da Copa da Alemanha

Confronto válido pela segunda fase da DFB Pokal, a Copa da Alemanha, ocorre nesta terça-feira entre Borussia Dortmund e Ingolstadt...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 15:26
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund recebe, nesta terça-feira, o Ingolstadt em confronto válido pela segunda fase da Copa da Alemanha, às 15h (de Brasília). Na primeira fase, o BVB classificou-se contra o Wehen Wiesbaden, enquanto os visitantes passaram pelo Erzgebirge Aue.Nos últimos confrontos, o Borussia Dortmund mistura resultados bons e ruins, e não consegue emplacar uma sequência positiva. A equipe mandante do confronto desta terça-feira venceu o Wehen Wiesbaden por 3 a 0 na primeira fase da Copa da Alemanha.
O Ingolstadt vive um momento ruim em sua temporada, vencendo apenas duas das últimas dez partidas disputadas, sendo seis derrotas. Ainda assim, a equipe conseguiu vencer o Erzgebirge Aue na primeira fase desta edição da DFB Pokal.
- É um jogo competitivo contra uma equipe da segunda divisão em que queremos absolutamente passar por uma rodada. O adversário não tem nada a perder, mas tentará fugir da batalha diária do rebaixamento para poder vencer o Borussia Dortmund nesse dia - disse Marco Rose, treinador do BVB.FICHA TÉCNICABORUSSIA DORTMUND x INGOLSTADT - Copa da Alemanha
Data e horário: 26/10/2021, às 15h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: FOX Sports
BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Marco Rose)Hitz; Akanji, Pongracic e Hummels; Wolf, Can, Bellingham, Hazard, Brandt e Reus; Malen.
INGOLSTADT (Treinador: Andre Schubert)Buntic; Heinloth, Antonitsch, Keller e Gaus; Cavadias, Bibija, Linsmayer e Stendera; Ayensa e Kutschke.

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