Borussia Dortmund x Bochum: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Em partida válida pela 32ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebe o Bochum neste sábado, às 10h30, no Westfalenstadion, também conhecido como Signal Iduna Park. O embate terá transmissão do OneFootball. Confira a tabela do Campeonato Alemão
Como o Bayern de Munique já é campeão antecipado e o Borussia já está garantido na Champions de 2022/23, o jogo será apenas para cumprir tabela. O Dortmund está em segundo, com 63 pontos. Já o Bochum encontra-se em 13º, com 36 pontos e precisa de só mais um para se livrar matematicamente do Z3.
FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x Bochum - 32ª rodada do Alemão/Bundesliga
Data e horário: 30/04/2022, às 10h30Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Zagadou, Akanji e Pongracic; Brandt, Reus, Guerreiro, Bellingham e Witsel; Wolf e Haaland
Desfalques: Dahoud, Hummels, Kobel, Malen, Meunier, Bauza, Reyna, Schmelzer e Tigges (lesionados); Emre Cam (suspenso)
BOCHUM (Técnico: Thomas Reis)Riemann; Gamboa, Bockhorn, Leitsch e Bella-Kotchap; Losilla, Rexhbecai, Loewen e Asano; Holtmann e Locadia
Desfalque: Stafylidis (suspenso)