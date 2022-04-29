Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Borussia Dortmund x Bochum: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga
futebol

Borussia Dortmund x Bochum: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Mandantes apenas cumprem tabela, enquanto time visitante joga para espantar todas as chances de rebaixamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 12:25

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 12:25

Em partida válida pela 32ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebe o Bochum neste sábado, às 10h30, no Westfalenstadion, também conhecido como Signal Iduna Park. O embate terá transmissão do OneFootball. Confira a tabela do Campeonato Alemão
Como o Bayern de Munique já é campeão antecipado e o Borussia já está garantido na Champions de 2022/23, o jogo será apenas para cumprir tabela. O Dortmund está em segundo, com 63 pontos. Já o Bochum encontra-se em 13º, com 36 pontos e precisa de só mais um para se livrar matematicamente do Z3.
FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x Bochum - 32ª rodada do Alemão/Bundesliga
Data e horário: 30/04/2022, às 10h30Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Hitz; Zagadou, Akanji e Pongracic; Brandt, Reus, Guerreiro, Bellingham e Witsel; Wolf e Haaland
Desfalques: Dahoud, Hummels, Kobel, Malen, Meunier, Bauza, Reyna, Schmelzer e Tigges (lesionados); Emre Cam (suspenso)
BOCHUM (Técnico: Thomas Reis)​Riemann; Gamboa, Bockhorn, Leitsch e Bella-Kotchap; Losilla, Rexhbecai, Loewen e Asano; Holtmann e Locadia
Desfalque: Stafylidis (suspenso)
Crédito: THOMASKIENZLE/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados