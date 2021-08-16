Borussia Dortmund x Bayern: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Supercopa da Alemanha

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Chegou a hora de conhecer o supercampeão alemão. Nesta terça-feira, Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam pela Supercopa da Alemanha, que reúne os vencedores da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão da temporada anterior. O jogo acontece no Signal Iduna Park, em Dortmund, às 15h30 (de Brasília).

+ Veja a tabela os jogos da Bundesliga 2021/22BORUSSIA DORTMUNDO Borussia Dortmund tem a chance de conquistar um título já no início da temporada, o que pode animar o início do treinador Marco Rose no clube aurinegro. Antes da partida ele afirmou que a equipe lutará muito pelo troféu.

- Quando você vem aqui e conhece a história do clube, então você quer trabalhar nisso para disputar um título. É por isso que estou aqui. Vamos lutar por este título amanhã - disse Rose.

BAYERN DE MUNIQUEEm sua primeira decisão com o Bayern de Munique, Julian Nagelsmann falou sobre a pressão ao comandar o clube bávaro. Com somente 34 anos, o treinador afirmou que sente-se com experiência e que sua idade não pesa.

- Sempre haverá pressão como técnico do Bayern de Munique, isso é normal, não tem nada a ver com a minha idade. Se perdemos jogos, sempre haverá discussão sobre a idade, e acho isso normal. Eu sou jovem, mas tenho experiência - disse Nagelsmann.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janelaFICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Bayern de MuniqueSupercopa da Alemanha​Data e horário: 17/08/2021, às 15h30 (de Brasília)​Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Transmissão: One Football

PROVÁVEIS TIMES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Passlack, Akanji, Hummels (Witsel) e Schulz; Dahoud, Bellingham e Reyna; Reus, Malen e Haaland.

Desfalques: Hazard, Morey, Brandt e Meunier (lesionados); Hummels e Wolf (dúvidas).

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle e Davies; Kimmich, Goretzka, Sané, Müller e Gnabry; Lewandowski.