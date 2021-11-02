Borussia Dortmund x Ajax: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

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Nesta quarta-feira, o Borussia Dortmund recebe o Ajax no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto, que terá início às 17h (de Brasília), pode definir a classificação do Ajax para o mata-mata.Veja a tabela da Champions

O Borussia Dortmund é o segundo colocado do Grupo C da Champions League, e espera vencer a partida em casa para empatar com o Ajax na liderança e aumentar a sua vantagem contra o Sporting, terceiro colocado com três pontos.

- Queremos ganhar o jogo em casa, ser dominantes e não desistir com demasiada frequência e facilidade. Os resultados dos jogos anteriores não afetam os futuros - disse Hummels, zagueiro do Borussia Dortmund.

A vitória contra o Borussia Dortmund é essencial para o Ajax garantir a sua classificação para a fase de mata-mata da Champions League. A equipe holandesa soma nove pontos e, com uma derrota do Sporting, já terá o seu lugar na próxima fase.

- Ainda sabemos como terminou o primeiro jogo [uma derrota por 4-0 em Amsterdam], mas muita coisa aconteceu desde então. Para nós, trata-se de tomar as decisões certas com a bola e jogar melhor e com mais coragem para seguir em frente. Precisamos tomar as decisões certas nos momentos certos. O primeiro jogo não parecia bom na parte de trás; não podemos deixar isso acontecer de novo - disse Marco Rose, treinador do BVB.FICHA TÉCNICABORUSSIA DORTMUND x AJAX - Champions League

Data e horário: 03/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Árbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)Onde assistir: HBO Max

BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Marco Rose)Kobel; Akanji, Hummels e Pongraric; Meunier, Bellingham, Witsel e Wolf; Brandt, Reus e Hazard.

Desfalques: Schulz, Haaland, Guerreiro e Morey (lesionados); Zagadou (fora).

AJAX (Treinador: Erik ten Hag)Pasveer; Rensch, Timber, Martínez e Blind; Álvarez, Gravenberch, Antony, Berghuis e Tadic; Haller.