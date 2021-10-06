Borussia Dortmund planeja quase dobrar salário de Haaland para manter o atacante até 2023

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

O Borussia Dortmund planeja elevar o salário de Erling Haaland de oito milhões de euros (R$ 50 milhões) para 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) por temporada e segurá-lo para a próxima temporada, segundo o "Bild". O clube alemão também planeja contar com o apoio da Puma nesta operação.Entretanto, o Dortmund não é otimista com a possibilidade da permanência de Haaland por mais um ano. O centroavante possui uma cláusula de rescisão contratual em 2022 em que pode deixar a equipe aurinegra por 75 milhões de euros (R$ 475 milhões). E pretendentes não faltam.

> Veja a tabela da Bundesliga

Na última janela de transferências, Mino Raiola, empresário do atacante norueguês, perguntou ao Dortmund sobre a possibilidade de negociar o atleta no verão europeu, mas o clube decidiu por não vendê-lo este ano. No entanto, a pressão do agente deve ser intensa nos próximos meses.