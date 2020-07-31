Borussia Dortmund monitora Memphis Depay, do Lyon, diz jornal

Crédito: Damien LG/Lyon

Com a iminente saída de Jadon Sancho para o Manchester United, o Borussia Dortmund já definiu o nome ideal para substituir o atacante inglês. De acordo com o diário alemão "Bild", Memphis Depay, do Olympique de Lyon, é o atleta preferido da diretoria aurinegra para reforçar a equipe na próxima temporada.

Neste sentido, o holandês tem contrato até 2021 e seu valor atual de mercado é de 44 milhões de euros. Na atual temporada, ele marcou 14 gols e disputou 18 partidas pelo time francês. Segundo a publicação, é ironicamente um ex-jogador do United pode substituir o possível novo reforço dos Red Devills no Dortmund.

Durante a pandemia, o nome de Depay foi cogitado em diversos clubes italiano como Juventus, Roma e Milan e Lazio. Contudo, nenhuma oferta significativa foi apresentada ao time do presidente Jean-Michel Aulas, que tem o intuito de aliviar as finanças diante da crise econômica causada pela Covid-19.