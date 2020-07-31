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Borussia Dortmund monitora Memphis Depay, do Lyon, diz jornal

De acordo com o diário alemão 'Bild', atleta holandês pode ser o substituto de Jadon Sancho, que pode ser negociado com o Manchester United para a próxima temporada...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:18

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 14:18
Crédito: Damien LG/Lyon
Com a iminente saída de Jadon Sancho para o Manchester United, o Borussia Dortmund já definiu o nome ideal para substituir o atacante inglês. De acordo com o diário alemão "Bild", Memphis Depay, do Olympique de Lyon, é o atleta preferido da diretoria aurinegra para reforçar a equipe na próxima temporada.
Neste sentido, o holandês tem contrato até 2021 e seu valor atual de mercado é de 44 milhões de euros. Na atual temporada, ele marcou 14 gols e disputou 18 partidas pelo time francês. Segundo a publicação, é ironicamente um ex-jogador do United pode substituir o possível novo reforço dos Red Devills no Dortmund.
Durante a pandemia, o nome de Depay foi cogitado em diversos clubes italiano como Juventus, Roma e Milan e Lazio. Contudo, nenhuma oferta significativa foi apresentada ao time do presidente Jean-Michel Aulas, que tem o intuito de aliviar as finanças diante da crise econômica causada pela Covid-19.
Formado nas divisões de base do PSV, Depay foi contratado pelo Lyon em 2017, após uma passagem pelo Manchester United e tem contrato até 2021, mas sofreu uma grave lesão e não joga desde dezembro de 2019. Com a camisa do time francês foram 53 gols em 113 partidas. Pela seleção, por sua vez, foram 19 gols em 52 jogos e disputou a Copa do Mundo de 2014.

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