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futebol

Borussia Dortmund marca com Haaland nos acréscimos e vence o Hoffenheim na Bundesliga

Com gol de Haaland nos acréscimos da segunda etapa, Borussia Dortmund conseguiu vitória complicada contra o Hoffenheim...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 17:36
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund conseguiu a sua segunda vitória na Bundesliga da temporada 2021/2022 ao bater o Hoffenheim por 3 a 2 nesta sexta-feira. A equipe da Muralha Amarela marcou com Giovanni Reyna, Bellingham e Haaland, enquanto o adversário marcou com Baumgartner e Dabbur.
Veja a tabela do AlemãoDORTMUND NA FRENTEDurante o primeiro tempo, o Borussia Dortmund conseguiu ser a melhor equipe ao criar mais chances e finalizar mais ao gol, mas não foi capaz de marcar. Aos quatro minutos da segunda etapa, porém, Giovanni Reyna abriu o placar para o BVB.
EMPATEA partida ficou mais animada na parte final, e o Hoffenheim conseguiu ir ao ataque para buscar o empate. Os visitantes desta sexta-feira foram eficazes aos 16 minutos, quando Dennis Geiger deu a assistência para Baumgartner deixar tudo igual.
RESPOSTALogo após o gol de empate marcado por Baumgartner, o jogo continuou de formar elétrica, e o Borussia Dortmund foi atrás do seu segundo gol. Aos 24 minutos, a equipe da casa conseguiu aproveitar mais uma oportunidade ao ficar na frente com Jude Bellingham.
EMOÇÃO NO FIMO jogo seguiu bastante equilibrado e, aos 45 minutos, o Hoffenheim pareceu marcar o último gol ao igualar o placar com gol de Munas Dabbur. A resposta do Dortmund, porém, veio logo no minuto seguinte, quando Haaland deu a vitória à sua equipe.
SEQUÊNCIAO Borussia Dortmund entra em campo às 10:30h (de Brasília) do dia 11 de setembro contra o Bayer Leverkusen. O Hoffenheim atua no mesmo dia e no mesmo horário contra o Mainz 05.

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