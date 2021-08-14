futebol

Borussia Dortmund estreia na Bundesliga com goleada sobre o Entracht Frankfurt

Goleada por 5 a 2 do Borussia Dortmund sobre o Eintracht Frankfurt coloca a 'Muralha Amarela' perto do topo da tabela...
LanceNet

14 ago 2021 às 15:33

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 15:33

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Com uma goleada por 5 a 2, o Borussia Dortmund venceu o Eintracht Frankfurt na primeira rodada da Bundesliga 2021/2022. A equipe da 'Muralha Amarela' marcou com Reus, Hazard, Haaland (duas vezes) e Reyna, enquanto os visitantes descontaram com Passlack (contra) e Hauge.
Veja a tabela do AlemãoINÍCIO TURBULENTO​Para o Borussia Dortmund, a partida, que ocorreu em sua casa e com torcida, começou muito turbulenta. Na primeira etapa, Marco Reus abriu o placar, mas o lateral Felix Passlack, quatro minutos depois, deixou tudo igual com um gol contra.
GRANDE VANTAGEMApós o gol contra de Felix Passlack, o Borussia Dortmund não ficou abatido na partida, e foi ao ataque para obter uma grande vantagem. Em um intervalo de dois minutos, a equipe marcou duas vezes com Thorgan Hazard e Erling Haaland.
GOLEADAAo voltar do intervalo com uma vantagem de 3 a 1, o Borussia Dortmund não mostrou-se contente com o resultado. Aos 13 minutos do segundo tempo, Giovanni Reyna ampliou e, com 25 minutos, Haaland marcou novamente para estabelecer a goleada.
DESCONTOUMesmo sofrendo uma goleada de 5 a 1, o Eintracht Frankfurt continuou buscando gols para diminuir o placar. A equipe visitante conseguiu ser eficaz aos 41 minutos do segundo tempo quando, após assistência de Ache, Hauge marcou para o time.
SEQUÊNCIAO Borussia Dortmund enfrenta o Bayern de Munique às 15:30h (de Brasília) de terça-feira pela Supercopa da Alemanha. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, enfrenta o Augsburg às 10:30h (de Brasília) do próximo sábado pela Bundesliga.

