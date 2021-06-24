Borussia Dortmund elege substituto para lugar de Jadon Sancho

Crédito: Malen é o nome favorito dentro do Dortmund (KOEN VAN WEEL / POOL / AFP

O Borussia Dortmund já elegeu o nome para substituir Jadon Sancho. Donyell Malen, atacante de 22 anos do PSV e que vem se destacando com a Holanda nesta Eurocopa é o favorito entre os dirigentes alemães, segundo informa a "Sky".Caso a saída do camisa sete para o Manchester United se concretize, o holandês é o alvo número um dos aurinegros. No entanto, eles não estão sozinhos nesta disputa uma vez que o Liverpool também pensa em adquirir os serviços do talento.

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Malen pertence a Mino Raiola, com quem o Dortmund possui boa relação uma vez que o empresário também é o agente de Erling Haaland. O italiano já concretizou a ida de Brobbey para o RB Leipzig nesta janela de transferências e pode levar outra promessa holandesa para a Bundesliga.