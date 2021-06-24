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futebol

Borussia Dortmund elege substituto para lugar de Jadon Sancho

Clube alemão está interesado em Malen, jovem atacante de 22 anos do PSV, e que vem fazendo grande Eurocopa com a seleção da Holanda...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:39

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 14:39
Crédito: Malen é o nome favorito dentro do Dortmund (KOEN VAN WEEL / POOL / AFP
O Borussia Dortmund já elegeu o nome para substituir Jadon Sancho. Donyell Malen, atacante de 22 anos do PSV e que vem se destacando com a Holanda nesta Eurocopa é o favorito entre os dirigentes alemães, segundo informa a "Sky".Caso a saída do camisa sete para o Manchester United se concretize, o holandês é o alvo número um dos aurinegros. No entanto, eles não estão sozinhos nesta disputa uma vez que o Liverpool também pensa em adquirir os serviços do talento.
> Veja a tabela da Eurocopa
Malen pertence a Mino Raiola, com quem o Dortmund possui boa relação uma vez que o empresário também é o agente de Erling Haaland. O italiano já concretizou a ida de Brobbey para o RB Leipzig nesta janela de transferências e pode levar outra promessa holandesa para a Bundesliga.
Nos três primeiros jogos da fase de grupos da Eurocopa, Malen não marcou gols, mas foi responsável por duas assistências. Já na última temporada da Eredivisie com a camisa do PSV, o jovem anotou 19 gols e oito assistências em 32 partidas.

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