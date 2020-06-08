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futebol

Borussia Dortmund é mais um clube a buscar informações sobre Gerson

Tottenham, da Inglaterra, e Nice, da França, já sondaram a situação do camisa 8 do Flamengo. Clube da Gávea, por sua vez, não recebeu qualquer contato oficial...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2020 às 19:21

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 19:21

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Não é de hoje que o futebol de Gerson desperta a atenção de clubes europeus. Ao longo de 2020, Tottenham, da Inglaterra, e Nice, da França, mantiveram contatos com representantes do jogador do Flamengo e, agora, o Borussia Dortmund é mais um interessado. Os alemães buscaram informações sobre o "Coringa" e avaliam a possibilidade de fazer uma oferta pelo meia de 23 anos - a qual só deve ser concretizada ao final da atual temporada europeia.
Como não chegou qualquer proposta por Gerson, a diretoria vê o interesse em seus atletas como algo natural. No caso do "Coringa", pesa o fato do atleta ter escolhido defender o Flamengo na última temporada, ter se adaptado bem ao novo clube e estar feliz no Rio de Janeiro, como o LANCE! publicou em maio.
Uma investida por Gerson - seja do Tottenham ou do Borussia Dortmund - só acontecerá ao fim da atual temporada - a qual foi atrasada pela pandemia do coronavírus. Na Alemanha, a Bundesliga já voltou a ter jogos realizados e será encerrada em 27 de junho. A Premier League tem retorno previsto para o dia 19, e, com nove rodadas a serem disputadas, não há data definida para o fim.
Em junho de 2019, o Flamengo desembolsou R$ 51,3 milhões por Gerson, que estava na Roma, da Itália. Seu contrato com o Flamengo é até o final de 2023.E MAIS:Incêndio no Ninho do Urubu: Ministério Público do Rio de Janeiro aguarda retorno dos prazos processuais para apresentar denúncia Flamengo fica com Gabi, Jesus e mira o Mundial por tríade dos sonhosJordan e Nike vão doar R$ 497 milhões na luta por igualdade racial E MAIS:

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