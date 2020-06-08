Borussia Dortmund é mais um clube a buscar informações sobre Gerson

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Não é de hoje que o futebol de Gerson desperta a atenção de clubes europeus. Ao longo de 2020, Tottenham, da Inglaterra, e Nice, da França, mantiveram contatos com representantes do jogador do Flamengo e, agora, o Borussia Dortmund é mais um interessado. Os alemães buscaram informações sobre o "Coringa" e avaliam a possibilidade de fazer uma oferta pelo meia de 23 anos - a qual só deve ser concretizada ao final da atual temporada europeia.

Como não chegou qualquer proposta por Gerson, a diretoria vê o interesse em seus atletas como algo natural. No caso do "Coringa", pesa o fato do atleta ter escolhido defender o Flamengo na última temporada, ter se adaptado bem ao novo clube e estar feliz no Rio de Janeiro, como o LANCE! publicou em maio.

Uma investida por Gerson - seja do Tottenham ou do Borussia Dortmund - só acontecerá ao fim da atual temporada - a qual foi atrasada pela pandemia do coronavírus. Na Alemanha, a Bundesliga já voltou a ter jogos realizados e será encerrada em 27 de junho. A Premier League tem retorno previsto para o dia 19, e, com nove rodadas a serem disputadas, não há data definida para o fim.