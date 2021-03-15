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futebol

Borussia Dortmund coloca preço para saída de Haaland nesta janela

Clube alemão não quer se desfazer de centroavante e coloca preço acima do que o mercado deve poder pagar por conta da crise financeira nos clubes concorrentes...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:55

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 08:55
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
O Borussia Dortmund aceitaria vender Haaland na próxima janela de transferências por 150 milhões de euros (quase R$ 996 milhões), segundo o “Bild”. Com isso, o clube alemão pretende afastar outras equipes interessadas e fazer com que o centroavante foque somente na reta final da temporada. O norueguês possui contrato até 2024.Mino Raiola, empresário do jovem, fez questão de colocar uma cláusula de rescisão contratual por 75 milhões de euros (quase 498 milhões) para 2022. Dessa forma, é improvável que o artilheiro deixe o conjunto aurinegro neste mercado, mas é provável que faça apenas mais uma temporada pelo time da Bundesliga.
> Veja a tabela da Bundesliga
A performance de Haaland impressiona os principais clubes do continente e o norueugês está na mira do Barcelona, Real Madrid e dos principais times da Inglaterra. Na atual temporada, o jogador fez 30 jogos, anotou 31 gols e também contribuiu com oito assistências dentro dos gramados.

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