Borussia Dortmund coloca preço para saída de Haaland nesta janela

O Borussia Dortmund aceitaria vender Haaland na próxima janela de transferências por 150 milhões de euros (quase R$ 996 milhões), segundo o “Bild”. Com isso, o clube alemão pretende afastar outras equipes interessadas e fazer com que o centroavante foque somente na reta final da temporada. O norueguês possui contrato até 2024.Mino Raiola, empresário do jovem, fez questão de colocar uma cláusula de rescisão contratual por 75 milhões de euros (quase 498 milhões) para 2022. Dessa forma, é improvável que o artilheiro deixe o conjunto aurinegro neste mercado, mas é provável que faça apenas mais uma temporada pelo time da Bundesliga.