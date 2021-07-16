Borussia Dortmund ajuda vítimas de enchentes na Alemanha

O Borussia Dortmund anunciou que irá ajudar as vítimas que sofrem com a grande onda de inundações na Alemanha por conta das chuvas. Nesta manhã já foram contabilizados mais de 100 mortos, além de mais de mil pessoas desaparecidas.- Hagen-Hohenlimburg (bairro alemão) fica a apenas alguns quilômetros de nossa porta. De lá e de muitas partes do país, a gente vê fotos terríves que mostram o quanto as pessoas daquela região vivem em situações difíceis. O Dortmund fará sua parte para ajudar as pessoas afetadas e dar às vítimas um jogo beneficente que gostaríamos de jogar em Hagen. Iniciaremos as conversas nos próximos dias - disse Joachim Watzke, CEO do Dortmund.