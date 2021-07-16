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futebol

Borussia Dortmund ajuda vítimas de enchentes na Alemanha

Nesta manhã foram contabilizados mais de 100 mortos desde que fortes chuvas começaram a causar tragédia. Clubes prometem ajudar as vítimas...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 09:33
Crédito: Divulgação/Twitter
O Borussia Dortmund anunciou que irá ajudar as vítimas que sofrem com a grande onda de inundações na Alemanha por conta das chuvas. Nesta manhã já foram contabilizados mais de 100 mortos, além de mais de mil pessoas desaparecidas.- Hagen-Hohenlimburg (bairro alemão) fica a apenas alguns quilômetros de nossa porta. De lá e de muitas partes do país, a gente vê fotos terríves que mostram o quanto as pessoas daquela região vivem em situações difíceis. O Dortmund fará sua parte para ajudar as pessoas afetadas e dar às vítimas um jogo beneficente que gostaríamos de jogar em Hagen. Iniciaremos as conversas nos próximos dias - disse Joachim Watzke, CEO do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
Seguindo a onda do aurinegro, o Borussia Monchengladbach, através de Stephan Schippers, CEO do clube, também afirmou que fará uma partida de futebol em uma das regiões afetadas e que todo o lucro será destinado às vítimas. O Mainz e outras equipes também prestaram solidariedade e prometeram ações.
Além da Alemanha, as fortes chuvas também tem causado tragédia em outros países, como Bélgica, França, Luxemburgo, Holanda e Suíça. Em imagens é possível observar como a força das enchentes tem danificado infraestruturas e deixado casas submersas em diversas regiões.

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