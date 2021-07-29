Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Borja causa boa impressão em retorno ao Palmeiras: ‘Empolgado’

Atacante colombiano voltou ao Verdão após empréstimo junto ao Junior Barranquilla
...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 07:30
Crédito: César Greco
De volta ao Palmeiras após empréstimo por uma temporada junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, Borja se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira (27) e mostrou-se empolgado em retornar ao clube que defendeu de 2017 a 2019, causando boa impressão em alguns funcionários do clube.De acordo com apuração do NOSSO PALESTRA, o atacante colombiano aparentou estar mais alegre e animado em seu primeiro dia de atividades, que contou com uma corrida na parte externa do CT e alguns exames e testes com a fisioterapia e a preparação física.
A postura do jogador foi diferente da que costumava mostrar no dia a dia de sua primeira passagem pelo Verdão, quando mostrava ser uma pessoa mais séria e reservada. Ainda de acordo com a reportagem do NP, o retorno de Borja causou ótima impressão e surpreendeu alguns funcionários do clube.
Ainda não há certeza sobre a continuidade do atleta no time e se será utilizado de forma efetiva por Abel Ferreira na sequência da temporada. Segundo o diretor de futebol Anderson Barros, em entrevista à Rádio 105FM, a prioridade no momento é por negociar o colombiano.– Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele – disse Anderson Barros.
Borja seguirá em processo de preparação física na Academia de Futebol, enquanto o restante do elenco terá a semana de livre de compromissos para treinar, visando o duelo contra o São Paulo, no Morumbi, no próximo sábado, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados