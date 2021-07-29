Borja causa boa impressão em retorno ao Palmeiras: ‘Empolgado’

Crédito: César Greco

De volta ao Palmeiras após empréstimo por uma temporada junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, Borja se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira (27) e mostrou-se empolgado em retornar ao clube que defendeu de 2017 a 2019, causando boa impressão em alguns funcionários do clube.De acordo com apuração do NOSSO PALESTRA, o atacante colombiano aparentou estar mais alegre e animado em seu primeiro dia de atividades, que contou com uma corrida na parte externa do CT e alguns exames e testes com a fisioterapia e a preparação física.

A postura do jogador foi diferente da que costumava mostrar no dia a dia de sua primeira passagem pelo Verdão, quando mostrava ser uma pessoa mais séria e reservada. Ainda de acordo com a reportagem do NP, o retorno de Borja causou ótima impressão e surpreendeu alguns funcionários do clube.

Ainda não há certeza sobre a continuidade do atleta no time e se será utilizado de forma efetiva por Abel Ferreira na sequência da temporada. Segundo o diretor de futebol Anderson Barros, em entrevista à Rádio 105FM, a prioridade no momento é por negociar o colombiano.– Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele – disse Anderson Barros.