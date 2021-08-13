Bordeaux demonstra interesse em zagueiro do Flamengo

Com a janela de transferências aberta, seguem surgindo clubes interessados em atletas do Flamengo. A novidade é o desejo do Bordeaux em contar com Léo Pereira em seu elenco. A notícia é do portal francês "Foot Mercato", que publica que o clube já buscou informações sobre o zagueiro de 25 anos.+ Confira a classificação e as próximas rodadas do Flamengo no Brasileirão!Contratado em 2020, Léo Pereira teve dificuldades em seu primeiro ano no Flamengo, mas, agora sob o comando de Renato Gaúcho, encaixou uma sequência de cinco jogos como titular, sendo o último na vitória sobre o Olímpia, no Paraguai, que deixou a equipe perto da semifinal da Libertadores.O departamento de futebol do Flamengo aguarda a chegada de uma proposta oficial pelo zagueiro, o que ainda não aconteceu. Quem está com a ida à Europa mais próxima de ser oficializada é Rodrigo Muniz, cuja transferência para o Fulham está acertada. Os valores da venda são mantidos em sigilo.