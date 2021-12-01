Bora trabalhar! Depois de dois dias de folga Corinthians inicia preparação para enfrentar o Grêmio

A manhã desta quarta-feira (1º) será de reapresentação do elenco do Corinthians no CT Joaquim Grava. O trabalho será o primeiro visando o próximo compromisso, contra o Grêmio, neste domingo (5), às 16h, na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. A retomada dos trabalhos acontecerá após dois dias de folga dados pela comissão técnica ao elenco depois da vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (28), pela 36ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

Essa semana de trabalho será importante para que o técnico Sylvinho tome algumas decisões, principalmente em relação aos substitutos do lateral-direito e o volante Gabriel, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Furacão.

Na ala, João Pedro é o único atleta do ofício, mas em três meses de Corinthians atuou apenas os oito minutos finais da derrota por 2 a 1 contra o Ceará, na semana passada, e teve falha decisivo no gol da vitória do Vozão. O meia Du Queiroz chegou a atuar improvisado na função, mas vem se destacado na sua posição de origem.

Na parte central, Xavier é o favorito, já que Cantillo está entregue ao Departamento Médico, por conta de um lesão muscular na coxa direita, mas Du Queiroz também pode atuar mais recuado, principalmente se Giuliano, que também está com uma lesão na coxa, se recupere a tempo.

No fim de semana o Corinthians pode 'se vingar' do Grêmio, que lugar contra o rebaixamento e pode ter o descenso confirmado, dependendo do resultado contra o São Paulo, nesta quinta-feira (2), e do duelo na Neo Química Arena, no fim de semana. Em 2007, o Tricolor Gaúcho foi a equipe que confirmou a queda corintiana à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, após um empate em 1 1 a 1 no antigo estádio Olímpico, em Porto Alegre.