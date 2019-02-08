Bombeiros dizem que jogadores estavam dormindo na hora do incêndio

No início da manhã desta sexta-feira (08), um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo. De acordo com informação do Corpo de Bombeiros, os jogadores estavam dormindo no momento da tragédia. Até agora são 10 mortos e três feridos, sendo um deles em estado grave.
"Após o combate do incêndio, apuramos e descobrimos o óbito. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h17. Pelo horário, todos estavam dormindo, e isso pode ter contribuído para essa tragédia. A gente não tem as idades das vítimas. Sabemos que são jovens da base do Flamengo", afirmou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut.
Os bombeiros informaram que os feridos foram identificados como Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos.
O Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base. Os jogadores estavam em contêineres provisórios há pelo menos um ano e iriam para um módulo novo em breve.
O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. A equipe faria, a partir das 9h30, seu último treinamento antes do clássico contra o Fluminense pela Taça Guanabara - a partida pode ser adiada. A atividade foi transferida para o período da tarde.