Bombeiros dizem que jogadores estavam dormindo na hora do incêndio

No início da manhã desta sexta-feira (08), um incêndio atingiu o Ninho do Urubu , o Centro de Treinamento do Flamengo. De acordo com informação do Corpo de Bombeiros, os jogadores estavam dormindo no momento da tragédia. Até agora são 10 mortos e três feridos, sendo um deles em estado grave.

Incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande Crédito: Reprodução | TV Globo

"Após o combate do incêndio, apuramos e descobrimos o óbito. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h17. Pelo horário, todos estavam dormindo, e isso pode ter contribuído para essa tragédia. A gente não tem as idades das vítimas. Sabemos que são jovens da base do Flamengo", afirmou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut.

Os bombeiros informaram que os feridos foram identificados como Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos.

O Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base. Os jogadores estavam em contêineres provisórios há pelo menos um ano e iriam para um módulo novo em breve.