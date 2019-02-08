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Flamengo

Bombeiros dizem que jogadores estavam dormindo na hora do incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h17 e por volta das 7 horas o incêndio foi controlado no Ninho do Urubu

Publicado em 

08 fev 2019 às 10:56

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 10:56

No início da manhã desta sexta-feira (08), um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, o Centro de Treinamento do Flamengo. De acordo com informação do Corpo de Bombeiros, os jogadores estavam dormindo no momento da tragédia. Até agora são 10 mortos e três feridos, sendo um deles em estado grave.
Incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande Crédito: Reprodução | TV Globo
"Após o combate do incêndio, apuramos e descobrimos o óbito. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h17. Pelo horário, todos estavam dormindo, e isso pode ter contribuído para essa tragédia. A gente não tem as idades das vítimas. Sabemos que são jovens da base do Flamengo", afirmou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut.
> Clubes manifestam apoio ao Flamengo após incêndio no Ninho do Urubu
Os bombeiros informaram que os feridos foram identificados como Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves, 15 anos, e Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos.
O Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e é utilizado para treinamentos do elenco profissional e das categorias de base. Os jogadores estavam em contêineres provisórios há pelo menos um ano e iriam para um módulo novo em breve.
O elenco principal do Flamengo tinha trabalho programado para o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. A equipe faria, a partir das 9h30, seu último treinamento antes do clássico contra o Fluminense pela Taça Guanabara - a partida pode ser adiada. A atividade foi transferida para o período da tarde.

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