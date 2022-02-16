Bom passe, mas pouca intensidade: como joga Luiz Henrique, meia que já treina no Vasco

Luiz Henrique ainda não foi oficializado, mas é somente por questões burocráticas. Sem espaço no Fortaleza, o meio-campista, que esteve emprestado ao Botafogo no segundo semestre do ano passado, foi repassado ao Vasco. Mas o que ele poderá acrescentar ao time de Zé Ricardo? Sergio Santana, setorista do Glorioso no LANCE!, explica as características do jogador de 22 anos.- É um meia central, que joga na faixa do camisa 10. Jogador que não é muito rápido, tem pouca mobilidade e é puramente passador. Pega a bola e tenta ver a melhor opção ao lado - explicou o jornalista.

Foram 11 jogos que Luiz Henrique disputou pelo Botafogo, sem destaque. Mas ele só foi cedido ao clube carioca porque não jogava com Juan Pablo Vojvoda. E foi por conta das valências negativas do atleta que ele acabou escanteado na capital cearense.

- É um jogador de bom passe, tem uma mobilidade ok com a bola no pé, mas, sem a bola, sofre um pouco, não contribui muito. No Botafogo, não foi bem e foi até por isso que no Fortaleza do Vojvoda ele perdeu espaço. Porque o técnico argentino pede muita movimentação e muita intensidade, e o Luiz Henrique não oferece isso.

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O melhor momento do ainda jovem meio-campista foi em 2020, no Fortaleza de Enderson Moreira que lutava contra o rebaixamento. Foi o então treinador do time de General Severiano quem pediu a contratação do jogador, que será comandado, agora, por Zé Ricardo.

Ao longo dos 30 jogos no Leão, ele também atuou noutras posições, como lateral-esquerdo, ala-esquerdo e volante. Em tese, porém, ele deverá ser um dos reservas de Nene. Zé Ricardo também já conhece o jogador. Eles frequentaram a base do Flamengo no mesmo simultaneamente.