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Bom passe, mas pouca intensidade: como joga Luiz Henrique, meia que já treina no Vasco

Jogador de 22 anos chega ao Cruz-Maltino emprestado pelo Fortaleza e lhe falta ser regularizado e anunciado oficialmente antes de ser apresentado e ficar à disposição...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 07:30
Luiz Henrique ainda não foi oficializado, mas é somente por questões burocráticas. Sem espaço no Fortaleza, o meio-campista, que esteve emprestado ao Botafogo no segundo semestre do ano passado, foi repassado ao Vasco. Mas o que ele poderá acrescentar ao time de Zé Ricardo? Sergio Santana, setorista do Glorioso no LANCE!, explica as características do jogador de 22 anos.- É um meia central, que joga na faixa do camisa 10. Jogador que não é muito rápido, tem pouca mobilidade e é puramente passador. Pega a bola e tenta ver a melhor opção ao lado - explicou o jornalista.
Foram 11 jogos que Luiz Henrique disputou pelo Botafogo, sem destaque. Mas ele só foi cedido ao clube carioca porque não jogava com Juan Pablo Vojvoda. E foi por conta das valências negativas do atleta que ele acabou escanteado na capital cearense.
- É um jogador de bom passe, tem uma mobilidade ok com a bola no pé, mas, sem a bola, sofre um pouco, não contribui muito. No Botafogo, não foi bem e foi até por isso que no Fortaleza do Vojvoda ele perdeu espaço. Porque o técnico argentino pede muita movimentação e muita intensidade, e o Luiz Henrique não oferece isso.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O melhor momento do ainda jovem meio-campista foi em 2020, no Fortaleza de Enderson Moreira que lutava contra o rebaixamento. Foi o então treinador do time de General Severiano quem pediu a contratação do jogador, que será comandado, agora, por Zé Ricardo.
Ao longo dos 30 jogos no Leão, ele também atuou noutras posições, como lateral-esquerdo, ala-esquerdo e volante. Em tese, porém, ele deverá ser um dos reservas de Nene. Zé Ricardo também já conhece o jogador. Eles frequentaram a base do Flamengo no mesmo simultaneamente.
Crédito: LuizHenriquesoma30jogospeloFortaleza,estevenoBotafogoedefenderáoVasco(Foto:FelipeCruz/Fortaleza

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