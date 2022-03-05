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Bolsonaro quer Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, para comandar o Conselho da Petrobras

Colunista de 'O Globo' informa ainda que o anúncio oficial da indicação para o cargo está previsto para acontecer nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 19:41

Publicado em 05 de Março de 2022 às 19:41

Presidente do Flamengo desde 2019 e reeleito recentemente, Rodolfo Landim está sendo cotado para assumir a presidência do conselho de administração da Petrobras. A informação é do colunista Lauro Jardim, de "O Globo", e foi publicada neste sábado.
O governo de Jair Bolsonaro teria o mandatário rubro-negro, engenheiro e ex-diretor com carreira gabaritada no ramo petroleiro como o principal nome para substituir o almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, cujo encargo está perto do fim.
Vale lembrar que Landim foi presidente da BR Distribuidora no primeiro mandato do ex-presidente Lula. O anúncio oficial da indicação está previsto para acontecer nesta segunda-feira.
Ainda de acordo com a coluna, em meados de janeiro, o presidente do Flamengo e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se reuniram no Rio de Janeiro para debater a possível ida de Landim para a Petrobras.
> Amanhã tem clássico! Veja a tabela do Cariocão
Até o momento, Rodolfo Landim não se manifestou a respeito da hipótese.
Crédito: JairBolsonaroeRodolfoLandim(Foto:DivulgaçãoeAlexandreVidal/Flamengo

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