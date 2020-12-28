Bolsonaro diz que ficará neutro caso Santos e Palmeiras disputem a final da Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que manterá a neutralidade caso Santos e Palmeiras, únicas equipes brasileiras nas semifinais da Conmebol Libertadores, disputem a final da competição. Torcedor do Palmeiras, o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve presente na Vila Belmiro, estádio santista, nesta segunda-feira (28) para o evento "Natal Sem Fome", jogo beneficente organizado pelo ex-jogador do Peixe, Narciso. O chefe do Executivo, inclusive, atuou por cinco minutos e marcou um gol.

-Eu já fui convidado, estarei na final, no Maracanã. Eu vou seu neutro - disse Bolsonaro.

Jair Bolsonaro passará a última semana de 2020 na Baixada Santista. O presidente chegou no início desta tarde ao Forte dos Andrades, no Guarujá, onde passará o fim de ano.