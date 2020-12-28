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Bolsonaro diz que ficará neutro caso Santos e Palmeiras disputem a final da Libertadores

Presidente da República, que é palmeirense, participou em um jogo beneficente na Vila Belmiro, nesta segunda-feira (28)...
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Publicado em 

28 dez 2020 às 19:13

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 19:13

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que manterá a neutralidade caso Santos e Palmeiras, únicas equipes brasileiras nas semifinais da Conmebol Libertadores, disputem a final da competição. Torcedor do Palmeiras, o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve presente na Vila Belmiro, estádio santista, nesta segunda-feira (28) para o evento "Natal Sem Fome", jogo beneficente organizado pelo ex-jogador do Peixe, Narciso. O chefe do Executivo, inclusive, atuou por cinco minutos e marcou um gol.
-Eu já fui convidado, estarei na final, no Maracanã. Eu vou seu neutro - disse Bolsonaro.
Jair Bolsonaro passará a última semana de 2020 na Baixada Santista. O presidente chegou no início desta tarde ao Forte dos Andrades, no Guarujá, onde passará o fim de ano.
A decisão da Conmebol Libertadores está prevista para o dia 30 de janeiro, em jogo único, a ser realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Entre os dias 05 e 13 de janeiro acontecem às semifinais, de um lado o Santos enfrenta o Boca Juniors (ARG) e do outro o Palmeiras encara o River Plate (ARG).

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