Bologna x Juventus: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

A Juventus entra em campo neste domingo diante do Bologna, às 15h45 (horário de Brasília), em duelo decisivo pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora ocupa a 5ª colocação, precisa vencer e contar com os tropeços de Napoli ou Milan para entrar no G4 e conquistar a classificação para a próxima edição da Champions League.Concentração

- Temos que pensar no nosso jogo, fazer uma grande partida e depois olhar os outros para não termos arrependimentos no final. As vitórias nos dão entusiasmo e temos que aproveitar o momento. O Bologna é uma excelente equipe e temos que ser humildes e estar concentrados para evitar surpresas desagradáveis - disse o técnico Andrea Pirlo.

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Dependência

A Juventus não depende de si para conquistar uma vaga na Champions League. O time de Turim precisa de um tropeço do Napoli, que duela em casa contra um Verona sem pretensões também neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe também pode assumir o lugar do Milan, caso a equipe rossonera não vença a Atalanta.

FICHA TÉCNICA:Bologna x Juventus

Data e horário: 23/5/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha (ITA)Onde assistir: Band e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOLGONA (Técnico: Siniša Mihajlović)Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, De Silvestri e Mbaye; Schouten e Poli; Orsolini, Vignato e Barrow; Palacio

Desfalques: Federico Santander, Nicolas Dominguez e Aaron Hickey (machucados). Mitchell Dijks e Roberto Soriano (suspensos)

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot e Chiesa; Kulusevski e Cristiano Ronaldo