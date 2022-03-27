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Boletim médico: Vasco atualiza diagnósticos e dupla deve voltar na estreia da Série B do Brasileiro

O zagueiro Anderson Conceição e o atacante Getúlio evoluem dos respectivos problemas físicos e deverão estar à disposição para o jogo contra o Vila Nova...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 16:23
O Vasco deverá ter dois retornos para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, em duas semanas. No duelo contra o Vila Nova, o zagueiro Anderson Conceição e o atacante Getúlio, atualmente lesionados, deverão estar novamente à disposição.Confira a nota divulgada pelo Vasco à imprensa:
- Anderson Conceição tem fratura alinhada da 12ª costela direita. O atleta iniciou trabalhos no campo e apresenta boa evolução até o momento.
- Getúlio segue em evolução e já faz trabalho com bola no campo sem apresentar queixas.
-Sarrafiore e Weverton Jesus (volante) seguem reabilitação prolongada de ligamento cruzado.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Perspectiva de Anderson e Getúlio à disposição para a estreia do Brasileiro. O DESP segue o protocolo com cautela para que todos os atletas sejam entregues ao Futebol em sua melhor forma física."
Crédito: AndersonConceiçãoéumdosjogadoresdoVascoatualmentelesionados(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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