Boletim médico: Vasco atualiza diagnósticos e dupla deve voltar na estreia da Série B do Brasileiro

O Vasco deverá ter dois retornos para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, em duas semanas. No duelo contra o Vila Nova, o zagueiro Anderson Conceição e o atacante Getúlio, atualmente lesionados, deverão estar novamente à disposição.Confira a nota divulgada pelo Vasco à imprensa:

- Anderson Conceição tem fratura alinhada da 12ª costela direita. O atleta iniciou trabalhos no campo e apresenta boa evolução até o momento.

- Getúlio segue em evolução e já faz trabalho com bola no campo sem apresentar queixas.

-Sarrafiore e Weverton Jesus (volante) seguem reabilitação prolongada de ligamento cruzado.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Perspectiva de Anderson e Getúlio à disposição para a estreia do Brasileiro. O DESP segue o protocolo com cautela para que todos os atletas sejam entregues ao Futebol em sua melhor forma física."