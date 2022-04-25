Boletim Médico: gripado, Gil desfalca o Corinthians contra o Boca; Vítor Pereira também é baixa

O Corinthians terá o desfalque do zagueiro Gil no duelo contra o Boca Juniors, nesta terça-feira (26), às 21h30, pela terceira rodada do grupo E da Libertadores, na Neo Química Arena. O defensor registrou um quadro gripal e não foi relacionado.> GALERIA - Confira o retrospecto entre Corinthians e Boca> TABELA - Confira e simule os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Timão na Copa LibertadoresO elenco corintiano sofreu um com uma série de casos gripais desde a semana passada, quando o meia Cantillo ficou fora da partida contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil, por conta de sintomas.

No último sábado (23), o goleiro Cássio deixou o aquecimento antes do clássico contra o Palmeiras também apresentando quadro gripal e foi cortado minutos antes da bola rolar.

Segundo o presidente corintiano, jogadores como Paulinho, Róger Guedes e Willian também apresentaram sintomas. No entanto, o trio foi para o jogo, sendo os dois primeiros titulares, inclusive.

Quem desfalcará o Corinthians, mas na beirada do campo é o técnico Vítor Pereira, que foi diagnosticado com Covid-19 e está em isolamento. O treinador apresenta sintomas leves e está sendo monitorado pelo Departamento Médico corintiano.

VP já tinha testado positivo na manhã desta segunda-feira (25), teve a entrevista coletiva que daria à imprensa cancelada, mas o clube aguardava a contraprova do teste para confirmar a ausência do treinador na partida de amanhã, o que aconteceu.

Vítor, inclusive, nem comandou o treinamento desta segunda-feira (25). O auxiliar-técnico Filipe Almeida é quem dirigirá o Timão na beirada do campo.

Além de Gil e Vítor Pereira, o lateral-direito João Pedro segue entregue ao Departamento Médico, com um desconforto na posterior da coxa direita, e o zagueiro Robson Bambu está em transição física após um problema muscular também na coxa direita.

Por conta do surto de gripe, a comissão técnica corintiana avaliará a parte física na decisão do time titular, mas a provável escalação do clube contra o Boca tem Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz e Maycon; Róger Guedes, Renato Augusto e Willian; Júnior Moraes.