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Boletim Médico: Fagner tem entorse no tornozelo confirmado e se torna baixa no Corinthians

Com um novo problema no quadril, Luan também passa a integrar o Departamento Médico do Timão...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 19:35
O Corinthians terá a ausência do lateral-direito Fagner para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), às 18h, pela quinta rodada do Brasileirão.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoO jogador sentiu a região nos primeiros minutos do empate do Timão contra o Deportivo Cali, na última quarta-feira (4), pela Libertadores, e foi substituído. Nesta sexta-feira (6), o atleta realizou exames que constatou a entorse, o que foi confirmado pelo departamento de comunicação corintiano.
O prazo de recuperação de Fagner será em torno de uma semana, e, com isso, o camisa 23 também deve perder o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ, na próxima quarta-feira (11), na Neo Química Arena.
O atleta iniciou o procedimento de recuperação com a equipe de fisioterapia do Corinthians.
Outro jogador que passou a integrar o Departamento Médico do Timão é o meia Luan, que voltou a sentir dores no quadril esquerdo, que o tirou de combate durante cerca de um mês, entre março e abril. O camisa 7 fez uma aplicação de ácido hialurônico na região.
Fagner e Luan se juntam a João Pedro, que se recupera de um problema no músculo posterior da coxa direita.
O meia Ruan Oliveira faz transição física, após se recuperar de procedimentos cirúrgicos no joelho que o tiram do gramado desde 2020.
Crédito: FagnerdeveficarforadosdoispróximosjogosdoTimão(Foto:FelipeSzpak/AgênciaCorinthians

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