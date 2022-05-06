Boletim Médico: Fagner tem entorse no tornozelo confirmado e se torna baixa no Corinthians

O Corinthians terá a ausência do lateral-direito Fagner para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), às 18h, pela quinta rodada do Brasileirão.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoO jogador sentiu a região nos primeiros minutos do empate do Timão contra o Deportivo Cali, na última quarta-feira (4), pela Libertadores, e foi substituído. Nesta sexta-feira (6), o atleta realizou exames que constatou a entorse, o que foi confirmado pelo departamento de comunicação corintiano.

O prazo de recuperação de Fagner será em torno de uma semana, e, com isso, o camisa 23 também deve perder o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ, na próxima quarta-feira (11), na Neo Química Arena.

O atleta iniciou o procedimento de recuperação com a equipe de fisioterapia do Corinthians.

Outro jogador que passou a integrar o Departamento Médico do Timão é o meia Luan, que voltou a sentir dores no quadril esquerdo, que o tirou de combate durante cerca de um mês, entre março e abril. O camisa 7 fez uma aplicação de ácido hialurônico na região.

Fagner e Luan se juntam a João Pedro, que se recupera de um problema no músculo posterior da coxa direita.

O meia Ruan Oliveira faz transição física, após se recuperar de procedimentos cirúrgicos no joelho que o tiram do gramado desde 2020.