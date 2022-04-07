Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Boletim médico do Corinthians: Fagner, Raul Gustavo e Jr Moraes iniciam transição física
futebol

Boletim médico do Corinthians: Fagner, Raul Gustavo e Jr Moraes iniciam transição física

Luan é o único atleta do Timão que segue na fisioterapia...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 14:58
Vítor Pereira recebeu boas notícias no treino desta quinta-feira do Corinthians. Fagner, Raul Gustavo e Júnior Moraes iniciaram a transição física com o preparador António Ascensão, dando importante passo na recuperação de suas respectivas lesões. Apenas o meia Luan segue trabalhando com os fisioterapeutas do Timão.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores
O lateral-direito vem tratando da lesão no músculo reto da coxa esquerda desde a semifinal do Paulistão diante do São Paulo. O atleta reclamou de dores ainda na primeira etapa e foi substituído por Robson Bambu.
> GALERIA: Corinthians vira alvo de memes após derrota na Bolívia
Já o zagueiro e o recém-contratado centroavante se lesionaram na véspera da partida contra o Always Ready, pela Libertadores. Ambos não foram relacionados por Vítor Pereira, e não viajaram com a delegação para a Bolívia.
Enquanto Júnior Moraes lida com dores na região lombar, Raul Gustavo sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Havia a expectativa para o defensor começar a partida como titular diante dos bolivianos.
O status de ambos para o confronto contra o Botafogo, no domingo (10), às 16h, no Nilton Santos, ainda é incerto. Quem ficará de fora do duelo contra os cariocas é Fagner.
> TABELA - Confira a tabela e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão​Mesmo que consiga se recuperar a tempo do confronto contra o time de General Severiano, o lateral terá que cumprir suspensão, já que foi expulso na última rodada do Brasileirão do ano passado, contra o Juventude.
Crédito: JúniorMoraesduranteseuprimeirotreinocomoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados