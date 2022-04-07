Boletim médico do Corinthians: Fagner, Raul Gustavo e Jr Moraes iniciam transição física

Vítor Pereira recebeu boas notícias no treino desta quinta-feira do Corinthians. Fagner, Raul Gustavo e Júnior Moraes iniciaram a transição física com o preparador António Ascensão, dando importante passo na recuperação de suas respectivas lesões. Apenas o meia Luan segue trabalhando com os fisioterapeutas do Timão.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

O lateral-direito vem tratando da lesão no músculo reto da coxa esquerda desde a semifinal do Paulistão diante do São Paulo. O atleta reclamou de dores ainda na primeira etapa e foi substituído por Robson Bambu.

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Já o zagueiro e o recém-contratado centroavante se lesionaram na véspera da partida contra o Always Ready, pela Libertadores. Ambos não foram relacionados por Vítor Pereira, e não viajaram com a delegação para a Bolívia.

Enquanto Júnior Moraes lida com dores na região lombar, Raul Gustavo sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Havia a expectativa para o defensor começar a partida como titular diante dos bolivianos.

O status de ambos para o confronto contra o Botafogo, no domingo (10), às 16h, no Nilton Santos, ainda é incerto. Quem ficará de fora do duelo contra os cariocas é Fagner.

> TABELA - Confira a tabela e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão​Mesmo que consiga se recuperar a tempo do confronto contra o time de General Severiano, o lateral terá que cumprir suspensão, já que foi expulso na última rodada do Brasileirão do ano passado, contra o Juventude.