Boletim Médico do Botafogo: Guilherme Santos apresenta sintomas no trato respiratório

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite desta quinta-feira, o Botafogo, através do Núcleo de Saúde e Performance, atualizou o quadro dos atletas do clube. A novidade entre os nomes é Guilherme Santos, que apresentou sintomas de comprometimento do trato respiratório e já passa por exames.

> ATUAÇÕES: Douglas Borges recebe a maior nota no jogo contra o Nova IguaçuOutra novidade é o nome de Luiz Otávio. O Botafogo informou que ele está com uma entorse no tornozelo e já está em tratamento. O volante já não havia aparecido nem no banco de reservas para a partida contra o Nova Iguaçu, no último domingo, que terminou empatada sem gols.

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Por outro lado, Rafael Navarro (lesão na coxa), Gilvan (tendinite) e Ricardinho (trauma no tornozelo) já estão em fase de transição. O Botafogo, inclusive, postou um vídeo de Navarro treinando com bola no fim de abril e informou que ele já estava evoluindo.CONFIRA A LISTA COMPLETA

Navarro: Lesão na posterior da coxa esquerda, em transição.

Gilvan: tendinite no calcâneo esquerdo, em transição.

Ricardinho: Trauma de tornozelo direito, em transição.

Gatito Fernandez: Regressão do Edema Ósseo no joelho, treino na academia.

Luiz Otávio: entorse no tornozelo, em tratamento.

kayque: lesão no adutor da coxa direita, em tratamento.