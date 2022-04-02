Boletim Médico: Cinco jogadores não disputaram jogo-treino, mas Vasco teve duas novidades contra o Olaria

O Vasco entrou em campo neste sábado e venceu o Olaria por 3 a 2, em jogo-treino dias antes da estreia pela Série B do Brasileirão. No entanto, quatro jogadores não puderam entrar em campo por problemas médicos. Por outro lado, a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo teve duas novidades de atletas que estão recuperados. O zagueiro Anderson Conceição e o atacante Getúlio foram reintegrados e participaram normalmente da atividade. O defensor está recuperado de uma fissura na última costela direita que sofreu no jogo contra o Flamengo. O camisa 99 teve uma lesão muscular, mas já está apto a entrar em campo e disputou o jogo-treino.

Contudo, o volante Yuri Lara apresentou indisposição por resfriado e por este motivo não participou do jogo-treino deste sábado. O meio-campista Juninho, por sua vez, sentiu incômodo na coxa direita, realizou trabalhos com o Departamento de Saúde e Performance e está recondicionando.

Além deles, o volante Matheus Barbosa, que ficou de fora das semifinais do Estadual contra o Flamengo por causa de dores na panturrilha esquerda, segue no período de transição. O goleiro Halls sofreu um trauma no pé esquerdo no último dia 29 de março. A previsão de retorno aos treinamentos é entre quatro e seis semanas.

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Por fim, o zagueiro Ulisses, que foi titular do Cruz-Maltino no início do Campeonato Carioca, teve uma lesão ligamentar no pé esquerdo e segue de fora. O jogador se machucou na última rodada da Taça Guanabara diante do Resende. Ele operou e tem previsão de voltar às atividades esportivas em até 16 semanas, ou seja, quatro meses.

O Vasco estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, dia 8, às 19h, contra o Vila Nova, em São Januário. Até lá, o clube deve anunciar um pacote de reforços como o lateral-direito Gabriel Dias, os atacantes Erick e Zé Vitor e o chileno Carlos Palacios.