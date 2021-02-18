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Boletim do Palmeiras: Wesley liberado pelo DM e Gabriel Menino tem lesão detectada

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LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 20:12

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 20:12

Crédito: Reprodução
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> David Luiz descobre o seu futuro no Arsenal, Pepê vendido à Europa… Veja o Dia do Mercado

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