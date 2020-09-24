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Boletim do Palmeiras: Feminino, folga, sub-20 e ator de Verdão

Confira as principais notícias do dia palmeirense, com destaque para a vitória das meninas no clássico contra o Santos, na estreia no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro A1...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:52

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 20:52
Crédito: Tudo sobre a quinta-feira (24 do Palmeiras (Reprodução)
Acompanhe um resumo com as principais notícias do Palmeiras desta quinta-feira (24). Tem futebol feminino, folga após empate no Paraguai, sub-20 e Capitão América com a camisa do Verdão. Assista!

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