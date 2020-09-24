Boletim do Palmeiras: Feminino, folga, sub-20 e ator de Verdão

Acompanhe um resumo com as principais notícias do Palmeiras desta quinta-feira (24). Tem futebol feminino, folga após empate no Paraguai, sub-20 e Capitão América com a camisa do Verdão. Assista!
Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:52
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