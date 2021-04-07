Boletim do Flamengo: Matheuzinho está na transição para o retorno e dupla trabalha com fisioterapeutas

Após um dia de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta tarde, no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras, domingo, pela Supercopa do Brasil. Entre os atletas que estão no departamento médico, quem deu mais um passo em sua recuperação foio lateral Matheuzinho, que está em processo de transição para reintegrar as atividades do grupo principal.

O atleta sofreu uma lesão na coxa direita na partida contra o Boavista, em 27 de março, e está em recuperação desde então. Pedro - que também sofreu lesão muscular no início desta temporada - e Thiago Maia, que se recupera de cirurgia feita em 2020, foram a campo e realizaram um trabalho acompanhados dos fisioterapeutas. Confira as imagens da atividade abaixo! Sob o comando de Rogério Ceni, o Flamengo trabalha nos próximos dos dias no Ninho do Urubu, e tem viagem marcada para Brasília para sexta-feira.Bicampeão brasileiro, o Flamengo também defenderá o título da Supercopa do Brasil no próximo domingo. Em 2020, no Mané Garrincha - que receberá a decisão também nesta edição -, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 o Athletico, então campeão da Copa do Brasil. O duelo com o Palmeiras pode render ao clube a oitava taça desde 2019. Neste período, o Fla conquistou dois Estaduais, dois Brasileiros, Libertadores, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.