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Boletim do Flamengo: Gerson inicia tratamento no Ninho e Diego Alves ainda passará por exames na quarta

Os dois saíram do jogo contra o Sport, na segunda, com dores e são dúvidas para o clássico com o Vasco, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

02 fev 2021 às 17:05

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:05

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após a vitória sobre o Sport, por 3 a 0 na noite de segunda-feira, o elenco do Flamengo voltou a trabalhar no Ninho do Urubu nesta terça. As atenções do departamento médico estiveram voltadas para Gerson, que sofreu entorse no pé direito e precisou ser substituído . Segundo comunicado do clube da Gávea, o meia se reapresentou com "menos dores", mas iniciou o tratamento no CT.
Já o goleiro Diego Alves ainda realizará exames na quarta-feira. O camisa 1 - que voltou ao time titular após 43 dias afastado por conta de uma lesão na coxa direita - sentiu dores no local e também foi substituído na etapa final. Assim como Gerson, Diego também iniciou tratamento no Ninho do Urubu.A vitória em Recife levou o Flamengo aos 61 pontos, assumindo a vice-liderança do Brasileirão. Restando cinco rodadas, a diferença de pontos do time de Rogério Ceni para o Internacional é de quatro pontos. Confira a classificação completa e simule os resultados da reta final do campeonato clicando aqui.
O próximo desafio do Flamengo é contra o Vasco, quinta-feira no Maracanã.

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