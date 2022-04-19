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futebol

Boletim do DM do Flamengo: saiba como estão as situações dos oito lesionados

Das baixas recentes, a boa notícia fica por conta da provável estreia de Pablo pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 17:20
O Flamengo deve ter a estreia de Pablo nesta quarta-feira, dia do jogo contra o Palmeiras, às 19h30, pela quarta rodada (antecipada) do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A preparação já foi finalizada, aliás. O zagueiro é um dos atletas que estavam numa indigesta lista de lesionados no clube, que vai da lateral ao ataque, totalizando oito indisponíveis.Por falar na posição de lateral, em recuperação, Ayrton Lucas e Matheuzinho avançaram no tratamento de suas respectivas lesões.
Por fim, último a ter lesão constatada no Flamengo, Matheus França realizou cirurgia, nesta última segunda, para a fixação da fíbula da perna direita. Segundo o clube, o prazo de retorno do meia está estimado entre três e quatro meses. O promissor meia receberá alta do hospital nesta terça e iniciará o tratamento fisioterápico no Ninho do Urubu no dia 25 de abril.
Crédito: AyrtonLucasavançouemprocessoderecuperaçãonoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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