Boletim do DM do Flamengo: saiba como estão as situações dos oito lesionados

O Flamengo deve ter a estreia de Pablo nesta quarta-feira, dia do jogo contra o Palmeiras, às 19h30, pela quarta rodada (antecipada) do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A preparação já foi finalizada, aliás. O zagueiro é um dos atletas que estavam numa indigesta lista de lesionados no clube, que vai da lateral ao ataque, totalizando oito indisponíveis.Por falar na posição de lateral, em recuperação, Ayrton Lucas e Matheuzinho avançaram no tratamento de suas respectivas lesões.
Por fim, último a ter lesão constatada no Flamengo, Matheus França realizou cirurgia, nesta última segunda, para a fixação da fíbula da perna direita. Segundo o clube, o prazo de retorno do meia está estimado entre três e quatro meses. O promissor meia receberá alta do hospital nesta terça e iniciará o tratamento fisioterápico no Ninho do Urubu no dia 25 de abril.