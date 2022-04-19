Boletim do DM do Flamengo: saiba como estão as situações dos oito lesionados

O Flamengo deve ter a estreia de Pablo nesta quarta-feira, dia do jogo contra o Palmeiras, às 19h30, pela quarta rodada (antecipada) do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A preparação já foi finalizada, aliás. O zagueiro é um dos atletas que estavam numa indigesta lista de lesionados no clube, que vai da lateral ao ataque, totalizando oito indisponíveis.Por falar na posição de lateral, em recuperação, Ayrton Lucas e Matheuzinho avançaram no tratamento de suas respectivas lesões.