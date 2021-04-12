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Boletim do Botafogo: Pedro Castro inicia fase de transição no campo e Gatito tem regressão do edema ósseo

Além dos dois jogadores, o experiente goleiro Diego Cavalieri e o lateral-esquerdo Hugo também estão na fase de transição e preparação física após se recuperarem de lesão...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 18:42
Crédito: Pedro Castro iniciou a transição no campo após se recuperar de um entorse no joelho (Divulgação/Botafogo
Ao iniciar a semana decisiva em que terá duelos importantes tanto pelo Copa do Brasil, quanto pelo Carioca, o Botafogo teve boas notícias. O volante Pedro Castro iniciou, nesta segunda-feira, o processo de transição para o campo depois de se recuperar de um entorse no joelho esquerdo. O jogador sentiu a lesão no empate do Alvinegro com o Bangu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no dia 13 de março.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca Além dele, o Botafogo divulgou o boletim médico de mais três atletas importantes do elenco. Um deles é o goleiro Gatito Fernández, que apresentou uma evolução clinica no tratamento realizado na lesão no joelho e uma regressão do edema ósseo.
> Confira mais notícias sobre o Botafogo
O experiente goleiro Diego Cavalieri e o jovem lateral-esquerdo Hugo também estão na fase de transição e preparação física após se recuperarem de lesão. Ambos estão mais próximos de retornar aos gramados por já estarem em estágios mais avançados de recuperação.
> Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo
O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira, diante do ABC, às 21h30 (de Brasília), em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. No final de semana, o clube terá um duelo decisivo contra o Fluminense, no Maracanã, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca.

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