Boletim do Botafogo: Pedro Castro inicia fase de transição no campo e Gatito tem regressão do edema ósseo

Crédito: Pedro Castro iniciou a transição no campo após se recuperar de um entorse no joelho (Divulgação/Botafogo

Ao iniciar a semana decisiva em que terá duelos importantes tanto pelo Copa do Brasil, quanto pelo Carioca, o Botafogo teve boas notícias. O volante Pedro Castro iniciou, nesta segunda-feira, o processo de transição para o campo depois de se recuperar de um entorse no joelho esquerdo. O jogador sentiu a lesão no empate do Alvinegro com o Bangu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, no dia 13 de março.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca Além dele, o Botafogo divulgou o boletim médico de mais três atletas importantes do elenco. Um deles é o goleiro Gatito Fernández, que apresentou uma evolução clinica no tratamento realizado na lesão no joelho e uma regressão do edema ósseo.

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O experiente goleiro Diego Cavalieri e o jovem lateral-esquerdo Hugo também estão na fase de transição e preparação física após se recuperarem de lesão. Ambos estão mais próximos de retornar aos gramados por já estarem em estágios mais avançados de recuperação.

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