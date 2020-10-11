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Bola parada decisiva faz Diego entrar no 'pódio' de assistências do Flamengo em 2020

Camisa 10 do Rubro-Negro chegou a seis passes para gol após o duelo diante do Vasco, no último sábado; meia será desfalque do próximo jogo, que será nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 17:55

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 17:55

Crédito: Nayra Halm/Fotoarena/Lancepress!
Nos dois últimos jogos do Flamengo, a bola parada foi decisiva e colaborou diretamente nas duas vitórias consecutivas: diante de Sport, por 3 a 0, e Vasco, por 2 a 1 e de virada. Em ambas, Diego Ribas iniciou como titular e, responsável pelas cobranças de escanteio, cobrou duas vezes na medida, culminando nos gols dos zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, respectivamente. As duas assistências fizeram com que Diego entrasse no "pódio" quanto a este quesito no Fla. Isso porque, no elenco, o camisa 10 passa a ser, agora isolado, o terceiro jogador que mais deu passes para gol no ano: seis (em 28 jogos).
Diego só fica atrás de Arrascaeta, que tem sete assistências, e Gabigol, autor de dez passes para bolas na rede e o maior garçom do Fla na temporada. Antes do Clássico dos Milhões, Ribas estava igualado com Bruno Henrique (com cinco).
DE FORA DO PRÓXIMO JOGO
Essencial na bola parada e ainda em busca do protagonismo de outrora, Diego não poderá emendar a terceira partida seguida entre os titulares. O capitão rubro-negro está suspenso (três cartões amarelos) e, assim, não enfrentará o Goiás nesta terça-feira, às 18h, no Maracanã - em duelo atrasado, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja a lista de assistências do Flamengo em 2020*:
Gabigol - 10Arrascaeta - 7Diego Ribas - 6Bruno Henrique - 5Michael - 4Everton Ribeiro - 3Gerson - 2Renê - 2Pedro - 2Vitinho - 2Ramon - 2Isla - 1Pedro Rocha - 1Filipe Luís - 1Matheuzinho - 1
* Levantamento de acordo com critérios do LANCE!

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