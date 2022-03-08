Bola parada de Daniel Borges vira arma do Botafogo em 2022

O Botafogo não tomou conhecimento do Volta Redonda, nesta segunda-feira, e goleou a equipe aurinegra no Estádio Nilton Santos por 5 a 0. Carli, Mezenga, Rikelmi e Erison, duas vezes, marcaram os gols no triunfo do Glorioso. O resultado, no entanto, começou a ser construído através do pé de outro jogador que tem se destacado em 2022: Daniel Borges.
Aos 10 minutos de jogo, o lateral-direito cobrou o escanteio na cabeça do zagueiro argentino, que abriu o placar. Jogada que tem sido efetiva no Glorioso nesta temporada. Essa foi a 5ª assistência de Daniel em apenas nove partidas disputadas este ano - deu somente uma em 37 atuações em 2021. Foi a 3ª em cobrança de escanteio.
Contra o Madureira, na 3ª rodada do Estadual, Diego Gonçalves foi quem estufou as redes após a batida de corner do lateral. Dois jogos depois, no clássico com o Fluminense, foi a vez de Kanu aproveitar o levantamento certeiro para deixar sua marca. Agora foi a vez do seu companheiro de zaga.Com isso, Daniel Borges se isolou como o líder de assistências do Campeonato Carioca 2022, deixando para trás Vitinho, do Flamengo, com quatro. Confira o ranking:
MAIORES GARÇONS DO CARIOCA 2022- Dados do Footstats
1º - Daniel Borges - Botafogo - 5 assistências2º - Vitinho - Flamengo - 4 assistências3º - Nenê - Vasco - 3 assistênciasGanso - Fluminense - 3 assistênciasLázaro - Flamengo - 3 assistênciasJefferson - Resende - 3 assistênciasMatheus Alessandro - Boavista - 3 assistências