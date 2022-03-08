Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bola parada de Daniel Borges vira arma do Botafogo em 2022

Lateral do Botafogo é o líder de assistências do Campeonato Carioca...
Publicado em 08 de Março de 2022 às 07:15

O Botafogo não tomou conhecimento do Volta Redonda, nesta segunda-feira, e goleou a equipe aurinegra no Estádio Nilton Santos por 5 a 0. Carli, Mezenga, Rikelmi e Erison, duas vezes, marcaram os gols no triunfo do Glorioso. O resultado, no entanto, começou a ser construído através do pé de outro jogador que tem se destacado em 2022: Daniel Borges.
Aos 10 minutos de jogo, o lateral-direito cobrou o escanteio na cabeça do zagueiro argentino, que abriu o placar. Jogada que tem sido efetiva no Glorioso nesta temporada. Essa foi a 5ª assistência de Daniel em apenas nove partidas disputadas este ano - deu somente uma em 37 atuações em 2021. Foi a 3ª em cobrança de escanteio.
Contra o Madureira, na 3ª rodada do Estadual, Diego Gonçalves foi quem estufou as redes após a batida de corner do lateral. Dois jogos depois, no clássico com o Fluminense, foi a vez de Kanu aproveitar o levantamento certeiro para deixar sua marca. Agora foi a vez do seu companheiro de zaga.Com isso, Daniel Borges se isolou como o líder de assistências do Campeonato Carioca 2022, deixando para trás Vitinho, do Flamengo, com quatro. Confira o ranking:
MAIORES GARÇONS DO CARIOCA 2022- Dados do Footstats
1º - Daniel Borges - Botafogo - 5 assistências2º - Vitinho - Flamengo - 4 assistências3º - Nenê - Vasco - 3 assistênciasGanso - Fluminense - 3 assistênciasLázaro - Flamengo - 3 assistênciasJefferson - Resende - 3 assistênciasMatheus Alessandro - Boavista - 3 assistências​
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados