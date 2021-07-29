Bola aérea defensiva é o grande drama do Vasco em 2021

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Muitas vezes escutamos nas transmissões dos jogos que uma falta próxima da área é equivalente a "meio gol". E em alguns momentos, dependendo do batedor, realmente é. No caso do Vasco, podemos trocar as faltas pelos escanteios. O problema é que o perigo é para a própria equipe.

Contra o São Paulo, nesta quarta-feira, o time mais uma vez sofreu um gol desta maneira. Quando a partida parecia equilibrada, no 2º tempo, Pablo antecipou Castan após cobrança de Reinaldo e garantiu o 2 a 0 no placar. Resultado que dá uma boa vantagem ao Tricolor para o jogo de volta, em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Esse foi o 11º gol de escanteio sofrido pelo Cruz-Maltino nesta temporada. De um total de 38, isso significa 28,9%. Além do São Paulo, Portuguesa-RJ, Macaé, Madureira, Fluminense, Bangu, Boavista, Resende, Cruzeiro, Náutico e Guarani foram os algozes dos vascaínos, que ainda levaram outros seis tentos em cruzamentos com bola rolando.

Recém-chegado, o técnico Lisca já reconheceu o problema. A solução, no entanto, ainda é uma incógnita. E não parece ser apenas uma questão individual. Nas 11 partidas em que foi vazado desta forma, seis duplas de zaga diferentes estiveram em campo. Veja os números:

VASCO EM 202134 jogos38 gols sofridos11 gols sofridos em cobranças de escanteio