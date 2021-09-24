Bobadilla torce para acerto de Daniel Alves com o Fluminense; lateral está em negociação com o clube

As negociações entre Fluminense e Daniel Alves avançaram nesta semana. Engrossando a campanha pela vinda do jogador, Bobadilla repostou um conteúdo pedindo a contratação do lateral em rede social, reforçando o desejo de parte da torcida. Desde o início da semana, o clube e o jogador estão conversando para chegar em um consenso.

+ Estafe de Daniel Alves faz contraproposta, e Fluminense tenta fechar contratação nesta quintaNa segunda-feira, o Tricolor apresentou uma proposta a Daniel Alves. O estafe do atleta enviou uma contraproposta e a instituição luta para chegar em um valor satisfatório até a sexta-feira, último dia para a inscrição de atletas no Brasileiro 2021. Desta forma, a expectativa é que haja uma resposta até amanhã.