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Bobadilla torce para acerto de Daniel Alves com o Fluminense; lateral está em negociação com o clube

Em rede social, centroavante publicou conteúdo torcendo pela contratação de Dani Alves, que negocia com o Tricolor...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 21:00
Crédito: Centroavante reforçou pedido de parte da torcida pelo lateral (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
As negociações entre Fluminense e Daniel Alves avançaram nesta semana. Engrossando a campanha pela vinda do jogador, Bobadilla repostou um conteúdo pedindo a contratação do lateral em rede social, reforçando o desejo de parte da torcida. Desde o início da semana, o clube e o jogador estão conversando para chegar em um consenso.
+ Estafe de Daniel Alves faz contraproposta, e Fluminense tenta fechar contratação nesta quintaNa segunda-feira, o Tricolor apresentou uma proposta a Daniel Alves. O estafe do atleta enviou uma contraproposta e a instituição luta para chegar em um valor satisfatório até a sexta-feira, último dia para a inscrição de atletas no Brasileiro 2021. Desta forma, a expectativa é que haja uma resposta até amanhã.

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