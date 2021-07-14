Bobadilla impressiona ao levantar peso, Fred registra e jogadores do Fluminense brincam: 'Não faz força'

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O clima no Fluminense não poderia ser melhor. Após a vitória por 2 a 0 contra o Cerro Porteño no Paraguai, os jogadores que não viajaram treinaram nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho. Fred registrou nos "stories", do Instagram, o momento em que Raúl Bobadilla fazia um exercício, impressionando os companheiros por conta do peso.

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Além dos dois, Martinelli, suspenso na Libertadores, e Hudson, que se recupera de lesão no ligamento, também aparecem na brincadeira. Fred tem um edema na coxa direita e chegou a viajar para Assunção, mas não foi para a partida. Já Bobadilla está em transição após sentir dores na panturrilha direita. Veja os vídeos a seguir: