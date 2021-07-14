Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bobadilla impressiona ao levantar peso, Fred registra e jogadores do Fluminense brincam: 'Não faz força'
futebol

Bobadilla impressiona ao levantar peso, Fred registra e jogadores do Fluminense brincam: 'Não faz força'

Jogadores que não tinham condições de jogo para a Libertadores treinaram no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira; elenco recebeu folga...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 17:45
Crédito: Reprodução
O clima no Fluminense não poderia ser melhor. Após a vitória por 2 a 0 contra o Cerro Porteño no Paraguai, os jogadores que não viajaram treinaram nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho. Fred registrou nos "stories", do Instagram, o momento em que Raúl Bobadilla fazia um exercício, impressionando os companheiros por conta do peso.
+ ATUAÇÕES: Nene é o melhor em campo em vitória do Fluminense na Libertadores; Luiz Henrique entra bem no segundo tempo
Além dos dois, Martinelli, suspenso na Libertadores, e Hudson, que se recupera de lesão no ligamento, também aparecem na brincadeira. Fred tem um edema na coxa direita e chegou a viajar para Assunção, mas não foi para a partida. Já Bobadilla está em transição após sentir dores na panturrilha direita. Veja os vídeos a seguir:
Veja todos os confrontos da Libertadores Os jogadores que foram relacionados para a partida desembarcaram no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta e receberam folga. O grupo se reapresenta no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o duelo com o Grêmio. O confronto será a volta do Flu ao Maracanã, às 21h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados