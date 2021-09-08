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Bobadilla celebra gol pelo Fluminense e projeta segundo turno do Brasileiro: 'Queremos fazer um grande torneio'

Nesta quarta, o atacante comemorou a vitória do Fluminense sobre a Chapecoense e autoria do primeiro gol tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 15:59

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 15:59

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Na última terça-feira, o Fluminense encerrou o primeiro turno do Brasileirão com a vitória sobre a Chapecoense, por 2 a 1, na Arena Condá. Raúl Bobadilla, titular no lugar de Fred e autor do primeiro gol tricolor, relembrou a partida e destacou a importância da vitória para o time.- Muito contente pela vitória, que era o mais importante, que nossa equipe estava precisando. Marcar para nós, atacantes, é sempre bom. Feliz também pelo gol, mas ainda mais pelos 3 pontos que ganhamos. No fim foi sofrido um pouco, mas o importante é que vencemos. No futebol não há partida fácil, e o importante foi seguir adiante e estamos levando esses pontos para casa - disse.
Um dos destaques da partida, Bobadilla recebeu nota 7.7 do site SofaScore. Durante o jogo, o atacante teve um passe decisivo, quatro chutes, dois desarmes, quatro faltas sofridas e ganhou 9 dos 14 duelos em que esteve envolvido. Confiante, ele também aproveitou para projetar o segundo turno.
> Confira a classificação da Série A do Brasileirão
- Todos voltamos mais fortes, com muita felicidade pelo resultado. E agora vamos seguir em frente, trabalhando, pois queremos fazer um grande torneio - complementou o centroavante.
Com o resultado, o Fluminense subiu para a sétima colocação na tabela da competição, com 25 pontos. A uma vitória de distância da zona de classificação para a Libertadores 2022, o Fluminense abre o segundo turno do Brasileiro contra o São Paulo. O jogo será no próximo domingo, às 20h30, no Maracanã.

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