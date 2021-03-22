Boavista x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Embalado pela segunda vitória seguida, mas ainda sem uma grande atuação no Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira, pela quinta rodada da competição. O Tricolor vai até Saquarema para enfrentar o Boavista, que vem de duas partidas sem vencer, às 18h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

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Depois de avançar na Copa do Brasil batendo o Goiás, o Boavista empatou com o Macaé e perdeu para o Nova Iguaçu. Neste Carioca, a equipe tem cinco pontos e está em sétimo lugar.

Já o Fluminense se recuperou das duas derrotas nas rodadas iniciais e entrou no G4 do Estadual, somando seis pontos. O técnico Roger Machado ainda não terá a equipe completa para este confronto, já que grande parte dos atletas do time principal retornaram há menos de uma semana. Por isso, ele deverá manter os atletas que já vem utilizando.

Veja a tabela do Campeonato Carioca

FICHA TÉCNICABOAVISTA X FLUMINENSE

Data/Hora: 23/03/2021, às 18hLocal: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, Saquarema (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Michael Correia e Thiafo Rosa de Oliveira EspositoOnde ver: pay-per-view e tempo real do LANCE!BOAVISTA (Técnico: Leandrão)Ary Rian; Gabriel Cassimiro, Vitão, Elivelton, Jean Victor, Ralph, Jucilei, Caio Felipe, Erick Flores, Vitor Feijão e Michel Douglas.

Pendurados: Fernando BobSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Igor Julião, Matheus Ferraz, Frazan e Danilo Barcelos; Wellington, Yuri, Michel Araújo e Caio Paulista; Gabriel Teixeira e Ganso.

Desfalques: Luan Freitas (pé esquerdo)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém