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futebol

Boavista x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca, em Bacaxá...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 19:23
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Embalado pela segunda vitória seguida, mas ainda sem uma grande atuação no Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo nesta terça-feira, pela quinta rodada da competição. O Tricolor vai até Saquarema para enfrentar o Boavista, que vem de duas partidas sem vencer, às 18h, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Depois de avançar na Copa do Brasil batendo o Goiás, o Boavista empatou com o Macaé e perdeu para o Nova Iguaçu. Neste Carioca, a equipe tem cinco pontos e está em sétimo lugar.
Já o Fluminense se recuperou das duas derrotas nas rodadas iniciais e entrou no G4 do Estadual, somando seis pontos. O técnico Roger Machado ainda não terá a equipe completa para este confronto, já que grande parte dos atletas do time principal retornaram há menos de uma semana. Por isso, ele deverá manter os atletas que já vem utilizando.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
FICHA TÉCNICABOAVISTA X FLUMINENSE
Data/Hora: 23/03/2021, às 18hLocal: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, Saquarema (RJ)Árbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Michael Correia e Thiafo Rosa de Oliveira EspositoOnde ver: pay-per-view e tempo real do LANCE!BOAVISTA (Técnico: Leandrão)Ary Rian; Gabriel Cassimiro, Vitão, Elivelton, Jean Victor, Ralph, Jucilei, Caio Felipe, Erick Flores, Vitor Feijão e Michel Douglas.
Pendurados: Fernando BobSuspensos: Ninguém
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Igor Julião, Matheus Ferraz, Frazan e Danilo Barcelos; Wellington, Yuri, Michel Araújo e Caio Paulista; Gabriel Teixeira e Ganso.
Desfalques: Luan Freitas (pé esquerdo)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 90% apostam na vitória do Fluminense, enquanto os outros 10% acham que será empate.

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