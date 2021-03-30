Boa notícia: ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes recebe a 1ª dose de vacina contra a Covid-19

O ex-meia e ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes, é mais um nome ligado à Raposa que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Dirceu, conhecido como o “”Principe” foi imunizado em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana, sua cidade natal, nesta terça-feira,30 de março. O ex-jogador, de 74 anos, se juntou a outros craques do passado celeste na lista de vacinados. Já receberam a primeira dose de vacina Tostão e Joãozinho, ex-ponta dos anos 1970. Dirceu Lopes ainda trabalha no Cruzeiro. Ele é coordenador das categorias de base da Raposa.