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Boa notícia: ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes recebe a 1ª dose de vacina contra a Covid-19

.O ex-camisa 10 da Raposa recebeu o imunizante nesta terça-feira, em Pedro Leopoldo, sua terra natal, na Grande BH...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 19:45

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 19:45
Crédito: Dirceu se junta a Tostão e Joãozinho na lista de craques celeste imunizados-(Arquivo Pessoal/Divulgação
O ex-meia e ídolo do Cruzeiro, Dirceu Lopes, é mais um nome ligado à Raposa que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Dirceu, conhecido como o “”Principe” foi imunizado em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana, sua cidade natal, nesta terça-feira,30 de março. O ex-jogador, de 74 anos, se juntou a outros craques do passado celeste na lista de vacinados. Já receberam a primeira dose de vacina Tostão e Joãozinho, ex-ponta dos anos 1970. Dirceu Lopes ainda trabalha no Cruzeiro. Ele é coordenador das categorias de base da Raposa.
Dirceu possui vasta história pelo time celeste, fazendo parte do time que encantou o Brasil nos anos 1960. Com a camisa azul fez 228 gols em 608 jogos entre 1965 e 1977, sendo o segundo maior artilheiro na história do clube, atrás apenas de Tostão, que tem 245.

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