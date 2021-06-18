Boa fase! Rafael Navarro se torna o artilheiro do Botafogo na temporada

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um novo nome na lista de artilheiros na temporada 2021. Com o gol marcado no empate por 2 a 2 diante do Londrina, na última quinta-feira, Rafael Navarro se igualou a Pedro Castro e Matheus Babi, chegando a quatro bolas na rede.

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O camisa 99 do Glorioso está em uma sequência de duas partidas seguidas marcando. Na temporada 2021, o atacante tem quatro gols em 15 partidas disputadas.

Em termos de Série B, Rafael Navarro é o artilheiro da competição após quatro rodadas com três gols marcados. Ele divide o posto com Edu, do Brusque, Hyuri, do CRB, e Neto Berola, que está no Confiança.