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futebol

Boa fase! Rafael Navarro se torna o artilheiro do Botafogo na temporada

Com gol marcado sobre o Londrina, atacante iguala Pedro Castro e Matheus Babi, que já deixou o Alvinegro, com quatro bolas na rede...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 16:22

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 16:22

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um novo nome na lista de artilheiros na temporada 2021. Com o gol marcado no empate por 2 a 2 diante do Londrina, na última quinta-feira, Rafael Navarro se igualou a Pedro Castro e Matheus Babi, chegando a quatro bolas na rede.
+ Navarro cita 'gostinho amargo' após empate do Botafogo, mas diz: 'Importante estar pontuando'
O camisa 99 do Glorioso está em uma sequência de duas partidas seguidas marcando. Na temporada 2021, o atacante tem quatro gols em 15 partidas disputadas.
Em termos de Série B, Rafael Navarro é o artilheiro da competição após quatro rodadas com três gols marcados. Ele divide o posto com Edu, do Brusque, Hyuri, do CRB, e Neto Berola, que está no Confiança.
O outro artilheiro ativo no elenco do Botafogo é Pedro Castro, já que Matheus Babi deixou o clube de General Severiano em abril para fechar com o Athletico Paranaense. Mesmo assim, nenhum jogador ainda ultrapassou o ex-camisa 11 na lista de artilheiros do Alvinegro.

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