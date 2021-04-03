Boa Esporte x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Boa Esporte e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 4 de abril, às 11h, no Estádio Melão, em Varginha, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, em sexto lugar, com oito pontos, tenta voltar ao G4 da competição após o empate em casa diante do Tombense. O Boa, com quatro pontos, está na 11ª posição e luta para fugir da Zona do Rebaixamento. O técnico Felipe Conceição não contará com Alan Ruschel, que foi expulso contra o Tombense. Matheus Pereira volta à equipe depois de cumprir suspensão automática. Marcelo Moreno pode aparecer na equipe depois de servir à seleção da Bolívia. O ataque poderá ter outras mudanças com a atuação ruim de Felipe Augusto. Bruno José e Rafael Sobis também poderão perder a vaga no time titular.