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futebol

Boa Esporte x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa busca se reabilitar contra a equipe do interior após o empate diante do Tombense...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 19:36
Crédito: O Cruzeiro não conseguiu vencer o Tombense no Mineirão e tentar entrar no G4 do Mineiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Boa Esporte e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 4 de abril, às 11h, no Estádio Melão, em Varginha, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, em sexto lugar, com oito pontos, tenta voltar ao G4 da competição após o empate em casa diante do Tombense. O Boa, com quatro pontos, está na 11ª posição e luta para fugir da Zona do Rebaixamento. O técnico Felipe Conceição não contará com Alan Ruschel, que foi expulso contra o Tombense. Matheus Pereira volta à equipe depois de cumprir suspensão automática. Marcelo Moreno pode aparecer na equipe depois de servir à seleção da Bolívia. O ataque poderá ter outras mudanças com a atuação ruim de Felipe Augusto. Bruno José e Rafael Sobis também poderão perder a vaga no time titular.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​BOA ESPORTE X CRUZEIRO Data: 4 de abril de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Estádio Melão, em Varginha (MG)Árbitro: Igor Junio BenevenutoAssistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Nandrea GomesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM BOA ESPORTE (Técnico: Luiz Gabardo)​Carlos Miguel, Yuri, Admilton, Alex Alves, Matheus Muller, Romeu, Guilherme Escuro, Carlos César, Dieguinho, Nicholas e Jefferson. Desfalques: sem desfalques
CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)​Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereiral; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho(Claudinho); Bruno José (William Pottker), Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sobis (Marcelo Moreno).
Desfalques: sem desfalques

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