Boa Esporte x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Boa Esporte e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 4 de abril, às 11h, no Estádio Melão, em Varginha, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, em sexto lugar, com oito pontos, tenta voltar ao G4 da competição após o empate em casa diante do Tombense. O Boa, com quatro pontos, está na 11ª posição e luta para fugir da Zona do Rebaixamento. O técnico Felipe Conceição não contará com Alan Ruschel, que foi expulso contra o Tombense. Matheus Pereira volta à equipe depois de cumprir suspensão automática. Marcelo Moreno pode aparecer na equipe depois de servir à seleção da Bolívia. O ataque poderá ter outras mudanças com a atuação ruim de Felipe Augusto. Bruno José e Rafael Sobis também poderão perder a vaga no time titular.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDABOA ESPORTE X CRUZEIRO Data: 4 de abril de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Estádio Melão, em Varginha (MG)Árbitro: Igor Junio BenevenutoAssistentes: Celso Luiz da Silva e Fernanda Nandrea GomesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM BOA ESPORTE (Técnico: Luiz Gabardo)Carlos Miguel, Yuri, Admilton, Alex Alves, Matheus Muller, Romeu, Guilherme Escuro, Carlos César, Dieguinho, Nicholas e Jefferson. Desfalques: sem desfalques
CRUZEIRO(Técnico: Felipe Conceição)Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereiral; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho(Claudinho); Bruno José (William Pottker), Felipe Augusto (Airton) e Rafael Sobis (Marcelo Moreno).
Desfalques: sem desfalques